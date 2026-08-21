۲ شکارچی متخلف در ثلاث باباجانی دستگیر شدند

آرش شیرمحمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های گشت و کنترل و با هدف پیشگیری و برخورد با تخلفات شکار و صید، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در منطقه کلاش نهنگ شهرستان ثلاث باباجانی حضور یافتند.

وی افزود: محیط‌بانان پس از دوربین‌کشی در ارتفاعات منطقه، متوجه حضور دو شکارچی متخلف شدند و بلافاصله عملیات تعقیب و شناسایی آنان را در دستور کار قرار دادند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی تصریح کرد: نیروهای یگان حفاظت پس از حدود دو ساعت پیاده‌روی و با رعایت اصول حفاظتی، در یک عملیات کمین به محل حضور شکارچیان نزدیک شدند و هر دو متخلف را دستگیر کردند.

شیرمحمدپور ادامه داد: پس از بازرسی از متخلفان، لاشه دو قطعه کبک، یک قبضه اسلحه ساچمه‌زنی، چهار عدد فشنگ و یک عدد کوله‌پشتی کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با متخلفان حوزه محیط زیست، گفت: پرونده این دو متخلف پس از تنظیم صورت‌جلسه برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ثلاث باباجانی در پایان از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف شکار و صید، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند و در حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش منطقه مشارکت کنند.