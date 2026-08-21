به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی خود در اجلاس وزرای گردشگری بریکس ۲۰۲۶ در هند، با قدردانی از دولت جمهوری هند برای میزبانی شایسته این نشست و سازمان بریکس برای قرار دادن مفاهیمی همچون تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری و رویکرد «مردممدار به آینده مشترک بشریت» در کانون مباحث اجلاس، بر ضرورت تقویت همکاریهای بینالمللی برای شکلدهی به آیندهای انسانمحور در صنعت گردشگری تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط پیچیده و پرتنش حاکم بر جهان، اظهار کرد: این مفاهیم در شرایطی که جهان با بحرانها و منازعات ویرانگر و عمیقی مواجه است، معنایی بسیار فراتر و عمیقتر پیدا میکنند.
محکومیت تجاوز و تاکید بر ضرورت حفاظت از میراثفرهنگی
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه تجاوز نظامی به ایران را محکوم کرد و گفت: در این فرصت، تجاوز ویرانگر دشمنان ملت ایران به وطن عزیزم را با صراحت و قاطعیت محکوم میکنم؛ جنگی که رنج عمیقی بر ملت ایران تحمیل کرد و بیش از چهار هزار انسان بیگناه، از جمله ۱۶۸ کودک بیدفاع و مظلوم در مدرسه شجره طیبه میناب، همچنین غیرنظامیان و شماری از چهرههای برجسته علمی، فکری و فرهنگی را به شهادت رساند.
صالحیامیری افزود: این تجاوز همچنین به ۱۴۹ اثر و محوطه تاریخی و فرهنگی، از جمله پنج اثر ثبتشده در فهرست میراثجهانی، آسیب جدی وارد کرد و نگرانیهای مهمی را درباره حفاظت از میراثفرهنگی به وجود آورد.
او تاکید کرد: این تجربه تلخ، توجه ما را بیش از پیش به اهمیت واقعی رویکرد «مردممدار به آینده مشترک بشریت» معطوف میکند؛ اگر آینده بشریت را در اولویت قرار دادهایم، حفاظت از جان انسانها، پاسداشت کرامت انسانی، صیانت از جوامع و حفاظت از میراثفرهنگی مشترک باید در مرکز همکاریهای بینالمللی ما قرار گیرد.
تابآوری گردشگری باید از اقتصادها فراتر رود
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی ایران گفت: ایران بهعنوان یکی از کهنترین تمدنهای جهان، در این ایام این رسالت جهانی را عمیقا درک میکند و اینجاست که مفهوم تابآوری اهمیت ویژهای پیدا میکند.
صالحیامیری تصریح کرد: تابآوری نباید فقط به معنای توانایی یک مقصد گردشگری برای عبور از یک بحران باشد؛ تابآوری واقعی به معنای توانایی انسانها، جوامع و فرهنگها برای حفظ هویت خود، بازسازی معیشت و زندگی و بازیابی توان و کرامت خویش است.
او با بیان اینکه آینده گردشگری در گرو توجه به جامعه و انسان است، گفت: جهان امروز بیش از اقتصادهای تابآور به جوامع تابآور نیاز دارد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ادامه داد: جهان به همکاری به جای تقابل، گفتوگو به جای تفرقه و تفاهم فرهنگی به جای خصومت نیاز دارد.
پیشنهاد ایران برای شکلدهی به الگوی جدید همکاری گردشگری بریکس
صالحیامیری در بخش دیگری از سخنان خود، با ارائه پیشنهادهای مشخص جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاریهای گردشگری در چارچوب بریکس، اظهار کرد: باید با یکدیگر برای ساختن الگویی از گردشگری تلاش کنیم که در برابر بحرانها تابآور، در مواجهه با تغییرات نوآور، برای نسلهای آینده پایدار و بیش از همه، انسانمحور باشد.
او افزود: بیایید گردشگری را به پلی میان ملتها تبدیل کنیم؛ پلی که فرهنگها را به یکدیگر پیوند میدهد، امید را احیا میکند، از جوامع حمایت میکند و به صلح پایدار کمک میرساند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در نخستین پیشنهاد خود، بر ضرورت تقویت پیوند میان سیاستهای دولتی و ظرفیتهای بخشخصوصی تاکید کرد و گفت: بریکس در سالهای گذشته در توسعه ارتباطات گردشگری میان دولتها موفق عمل کرده است؛ بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده است که رویکرد انسجامبخش میان سیاستهای دولتی و حمایت از بخشخصوصی بیش از پیش تقویت شود و ایران آمادگی دارد سازوکارهای اجرایی این رویکرد را ارائه کند.
پیشنهاد تاسیس صندوق حمایت از پروژههای گردشگری بریکس
صالحیامیری در ادامه، راهاندازی صندوق حمایت از پروژههای گردشگری بریکس را یکی از ظرفیتهای مهم برای توسعه همکاریهای عملیاتی میان کشورهای عضو دانست و اظهار کرد: راهاندازی صندوق حمایت از پروژههای گردشگری بریکس میتواند نقش بسزایی در توسعه زیرساختهای گردشگری کشورهای عضو ایفا کند.
او افزود: سازوکارهای اجرایی مربوط به این صندوق میتواند ذیل فرایندهای بانک توسعه نوین بریکس تعریف شود و زمینه را برای تامین مالی و اجرای پروژههای مشترک گردشگری در کشورهای عضو فراهم کند.
احیای ظرفیت جادههای تاریخی برای تقویت تعاملات مردم با مردم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همچنین با اشاره به ظرفیت تاریخی مسیرهای تمدنی و تجاری میان کشورهای عضو بریکس، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای جاده ابریشم و جاده ادویه تاکید کرد.
صالحیامیری گفت: بریکس میتواند از ظرفیتهای غنی جاده ابریشم و جاده ادویه که در گذشتههای دور بهعنوان پل فرهنگی و تجاری میان برخی کشورهای عضو نقشآفرینی کردهاند، برای تقویت تعاملات «مردم با مردم» بهرهبرداری کند.
او تاکید کرد: این مسیرهای تاریخی نهتنها بخشی از میراث مشترک تمدنی ملتها هستند، بلکه میتوانند در عصر حاضر به بسترهای جدیدی برای توسعه گردشگری، تبادل فرهنگی، تعمیق شناخت متقابل ملتها و تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شوند.
گردشگری؛ ابزار دیپلماسی فرهنگی و صلح
صالحیامیری در جمعبندی سخنان خود، با تاکید بر ضرورت عبور از نگاه صرفا اقتصادی به گردشگری، تصریح کرد: گردشگری میتواند فراتر از یک فعالیت اقتصادی، به ابزاری برای پیوند جوامع، تقویت تفاهم فرهنگی و ساختن آیندهای مشترک تبدیل شود.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان، ضمن قدردانی مجدد از دولت هند برای میزبانی اجلاس وزرای گردشگری بریکس ۲۰۲۶ و کشورهای عضو برای مشارکت مؤثر در این نشست، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت فعال و ارائه سازوکارهای اجرایی در مسیر تعمیق همکاریهای گردشگری میان کشورهای عضو بریکس تاکید کرد.
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