فیلی: ۲ کوره زغال در سرفیروزآباد کرمانشاه کشف و امحا شد

سرهنگ فیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر قطع اشجار در منطقه هلیلان استان ایلام و با توجه به هم‌مرز بودن محدوده مورد گزارش با منطقه سرفیروزآباد کرمانشاه، موضوع در دستور کار نیروهای حفاظتی منابع طبیعی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا با هماهنگی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان ایلام و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هلیلان، تیمی متشکل از مأموران پاسگاه حفاظتی و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه برای پایش و بررسی منطقه به سرفیروزآباد اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از انجام عملیات جنگل‌گردشی و پایش منطقه، موردی از قطع اشجار جنگلی مشاهده نشد، اما نیروهای اعزامی موفق به شناسایی دو کوره زغال فعال در منطقه شدند.

فیلی ادامه داد: در راستای صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی و جلوگیری از تداوم فعالیت‌های غیرمجاز، هر دو کوره شناسایی‌شده تخریب و امحا شدند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای حفاظتی در مسیر بازگشت به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و پس از توقیف و بازرسی آن، حدود ۵۰۰ کیلوگرم زغال کشف و ضبط کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: پس از اخذ اظهارات راننده و با توجه به ملاحظات امنیتی، خودرو و محموله مکشوفه برای طی مراحل قانونی به پاسگاه انتظامی هلشی در بخش سرفیروزآباد منتقل شد تا پس از تشکیل پرونده، متهم و محموله مکشوفه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کرمانشاه تحویل شود.

فیلی با تأکید بر تداوم گشت و پایش عرصه‌های جنگلی و برخورد قانونی با متخلفان افزود: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند همکاری و مشارکت مردم است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخریب، قطع اشجار یا فعالیت غیرمجاز مرتبط با تولید و حمل زغال، مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند.