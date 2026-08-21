به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدرضا علی اکبری در خطبههای نماز جمعه ماهنشان گفت: آنچه تاکنون از سوی دشمن رخ داده، از جنگ اقتصادی و ایجاد آشوب و اغتشاش تا جنگ نظامی بوده و امروز نیز نقشه دشمن در همین چارچوب دنبال میشود.
وی با اشاره به اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره آغاز جنگ گسترده اقتصادی افزود: همه باید نقشه دشمن را بهدرستی درک کرده و برای خنثیسازی آن اقدام کنیم.
امام جمعه ماهنشان نخستین اقدام ضروری در شرایط کنونی را جهاد صرفهجویی دانست و گفت: یکی از بزرگترین جهادهای امروز، صرفهجویی در منابع و امکانات، بهویژه در مواردی است که تحت تأثیر جنگ قرار گرفتهاند؛ از جمله بنزین، برق و گاز.
اکبری ادامه داد: مسیر خنثیسازی آشوب و بههمریختگی فضای داخلی کشور از وحدت و اتحاد مقدس عبور میکند و باید از بن دندان باور داشته باشیم که وحدت و یکپارچگی ملی، نیاز اساسی و ضروری امروز کشور است.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد تصریح کرد: همه نهادهای مسئول، بهویژه دولت، باید در موضوعات اقتصادی به مثابه یک ستاد جنگی عمل کنند؛ چراکه دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده و در برابر آن نیز باید ستاد جنگ اقتصادی طراحی و عملیاتی شود.
امام جمعه ماهنشان با بیان اینکه بخش مهمی از مسیر پیروزی تاکنون پشت سر گذاشته شده است، افزود: در ادامه راه نیز به مقاومت، ایستادگی، تابآوری و حفظ روحیه بالا نیاز داریم تا بتوانیم به عزت و سربلندی دست پیدا کنیم.
عربستان چارهای جز رفع محاصره و اجرای توافق ندارد
اکبری با اشاره به تحولات منطقه و اقدامات نیروهای یمنی گفت: حرف اصلی و خواسته مردم شجاع یمن، رفع محاصره و اجرای توافق است و به همین دلیل، سیاست «تشدید در برابر تشدید» و «محاصره در برابر محاصره» را در پیش گرفتهاند.
وی افزود: نیروهای یمنی علاوه بر کنترل کشتیرانی در دریای سرخ و بابالمندب، توان خود برای هدف قرار دادن زیرساختهای نفتی و نظامی عربستان را نیز افزایش دادهاند.
امام جمعه ماهنشان خاطرنشان کرد: عربستان سعودی چارهای جز رفع محاصره و اجرای توافق ندارد و باید واقعبینانه عمل کند. تکیه بر آمریکا و دیگر کشورها سرابی بیش نیست و امنیت وارداتی و خصومت با منطقه و جهان اسلام، جز رسوایی و شکست نتیجهای به دنبال نخواهد داشت.
اکبری از نماینده ماهنشان و ایجرود به دلیل تلاشهای انجامشده در حوزه راه قدردانی کرد و گفت: از نماینده ساعی و تلاشگر شهرستانهای ماهنشان و ایجرود به خاطر مجموع تلاشها، بهویژه در حوزه راه، تشکر میکنیم.
وی همچنین از ادارهکل راه و شهرسازی و بهخصوص رئیس اداره راه شهرستان ماهنشان به دلیل فعالیتهای انجامشده در این حوزه قدردانی کرد.
امام جمعه ماهنشان در عین حال با انتقاد از برخی رفتارهای نمایندگان استان اظهار کرد: گلایه ما از برخی نمایندگان استان این است که تریبون مجلس را محل تسویهحساب شخصی قرار داده و مسئولان خدوم استان را از این تریبون به چالش میکشند.
وی تصریح کرد: تریبون مجلس باید برای حل مشکلات عمده جامعه و پیگیری مطالبات مردم باشد و باید از بیان مطالب ضعیف و تسویهحسابهای شخصی جلوگیری شود.
اکبری استاندار زنجان را فردی توانمند، صبور، دانشمند و باتجربه توصیف کرد و گفت: استاندار زنجان قدرت مدیریت خود را در ایام اغتشاشات و جنگ بهخوبی نشان داده است و باید از ظرفیت مسئولان توانمند استان برای حل مشکلات مردم استفاده کرد.
مسجد؛ پایگاه ایمان، وحدت و بصیرت امت اسلامی
امام جمعه ماهنشان با گرامیداشت روز جهانی مسجد اظهار کرد: این روز فرصتی برای یادآوری جایگاه بلند مسجد در فرهنگ اسلامی و توجه دوباره به این پایگاه نورانی ایمان، عبادت، وحدت و بصیرت است.
وی علت نامگذاری این روز را آتش زدن مسجدالاقصی توسط رژیم صهیونیستی عنوان کرد و افزود: این حادثه دردناک نشان داد که مسجد تنها یک مکان برای عبادت نیست، بلکه نماد هویت دینی و مقاومت امت اسلامی است.
اکبری با اشاره به جایگاه مسجد در قرآن کریم گفت: خداوند متعال در قرآن، مسجد را خانهای مقدس و محور پاکی، عبادت و هدایت معرفی کرده است و جامعه اسلامی باید جایگاه مساجد را بیش از پیش تقویت کند.
صنعت دفاعی نماد خودباوری ملی است
وی همچنین با گرامیداشت ۳۱ مرداد، روز صنعت دفاعی گفت: روز صنعت دفاعی تنها روز تجلیل از یک صنعت نظامی نیست، بلکه روز تجلیل از خودباوری ایرانی، نخبگان و جوانان، دانش و فناوری، مجاهدت شهدا و خانوادههای آنان و مشارکت ملتی است که امنیت و استقلال خود را با تکیه بر توان داخلی دنبال میکند.
امام جمعه ماهنشان افزود: صنعت دفاعی یکی از روشنترین نمونههای تحقق خودباوری ملی است و پیشرفتهای این عرصه نشان داده است که اتکا به ظرفیتهای داخلی میتواند کشور را در برابر تهدیدها و فشارهای خارجی توانمند کند.
هفته دولت؛ فرصتی برای بازخوانی کارنامه دولت
اکبری با گرامیداشت دوم شهریور و آغاز هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت بهترین فرصت برای معرفی دولت تراز نظام و انقلاب و همچنین بازخوانی کارنامه دولت در یک سال گذشته است.
وی افزود: این هفته فرصت مناسبی برای بررسی نقاط قوت و ضعف دولت، بیان خدمات انجامشده و شناسایی کاستیها و مشکلات باقیمانده است تا مسیر خدمترسانی به مردم با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
امام جمعه ماهنشان همچنین با اشاره به سوم شهریور، سالروز ولادت حضرت رسول اکرم(ص) به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت گفت: وحدت جهان اسلام، راهبرد همیشگی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.
اکبری خاطرنشان کرد: هفته وحدت فرصت مناسبی برای تقویت همگرایی میان مسلمانان، افزایش انسجام امت اسلامی و مقابله با توطئههای دشمنان است و مسلمانان باید با حفظ وحدت و هوشیاری، در برابر نقشههای تفرقهافکنانه دشمنان ایستادگی کنند.
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