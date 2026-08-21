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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

حضور وزیر آموزش و پرورش در همایش امین ایران

حضور وزیر آموزش و پرورش در همایش امین ایران

وزیر آموزش و پرورش در همایش «امین ایران» که به مناسبت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز با حضور در این آیین فرهنگی و ملی، در برنامه گرامیداشت چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب شرکت کرد.

این همایش با حضور جمعی از مسئولان عالی‌رتبه کشوری، مدیران و چهره‌های فرهنگی و اجرایی برگزار شد و سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله مهمانان این مراسم بود.

همایش امین ایران با محوریت گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و تبیین ابعاد شخصیتی، فکری و فرهنگی ایشان برگزار شد و جمعی از مسئولان، اندیشمندان و فعالان حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی در آن حضور داشتند

حضور وزیر آموزش و پرورش در این مراسم، در راستای پاسداشت مقام و جایگاه شهدای انقلاب اسلامی و تأکید بر ضرورت تبیین سیره و اندیشه شهیدان برای نسل جدید و جامعه دانش‌آموزی کشور صورت گرفت.

کد مطلب 6922808
زهرا ناری

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