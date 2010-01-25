به گزارش خبرنگار مهر، صادق گودرزی، کشتی گیر تیم نفت تهران در فینال لیگ برتر در حالی مقابل محمدیان از تیم گاز مازندران شکست خورد که معتقد بود داوران حق او ضایع کرده‌اند. حرکت اعتراض گونه گودرزی در فینال لیگ با عکس العمل کادر فنی تیم ملی و فدراسیون کشتی همراه شد تا جائیکه او به اردوی تیم ملی دعوت نشد.

قرار است گودرزی در چند روز آینده دیداری با مسئولان فدراسیون کشتی داشته باشد تا ضمن عذرخواهی از این حرکت زشت ابزار ندامت کند. احتمال دارد گودرزی با عذرخواهی از مسئولان فدراسیون کشتی در این مرحله از اردو به جمع ملی‌پوشان ملحق شود.

مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای شرکت در جام "یاشاردوغو" و جام جهانی روسیه از روز 3 بهمن ماه در خانه کشتی تهران آغاز شده و تا روز 13 بهمن ماه ادامه می یابد.