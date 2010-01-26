کمیته کاری ایران و عمان برای ارتقای حجم مبادلات تشکیل شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عمان، بابک افقهی در دیدار با معاون وزیر بازرگانی عمان در مسقط با اشاره به تشکیل کمیته کاری میان ایران و عمان برای پیگیری مذاکرات ایران و عمان در راستای توسعه روابط تجاری گفت: روند مثبتی در روابط تجاری ایران و عمان حاکم است و حجم مبادلات دو کشور در سالهای اخیر، رشد زیادی یافته؛ اما به نظر می رسد ظرفیتهای تجاری ایران و عمان می تواند رفم مبادلات را بیش از حالت فعلی ارتقا دهد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: ایران در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی از توانایی بالایی برخوردار است که در این راستا می تواند در زمینه های فناوری اطلاعات، سیمان، نساجی، صنایع غذایی و نانوتکنولوژی همکاری های گسترده ای را با عمان تعریف کند.

وی تصریح کرد: ایران آمادگی دارد تا جهش قابل توجهی را در حجم مبادلات تجاری با عمان داشته باشد اما برای این امر شاید نیاز باشد که تسهیلات دو کشور بیش از سطح فعلی برای تجار فراهم شود.

افقهی خواستار واگذاری انبار، سردخانه و فضای کافی در بنادر عمان با تخفیف ویژه از سوی عمان به تجار ایرانی شد و گفت: ثبت شرکتهای عمانی و اعطای تخفیف ویژه در تعرفه های گمرکی به شرکتهای ایران نیز می تواند زمینه ساز توسعه حجم مبادلات باشد.

وی اظهار داشت: اعتقاد ما این است که عمان کشور دوست و برادر ایران است و برای اینکه دو کشور به هم نزدیکتر شوند، باید برنامه هایی عملیاتی تدوین و اجرایی شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیتهایی بانکی که تجار ایرانی با آن روبرو هستند، عمان با عدم اعمال محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانکهای خود می تواند فصل جدیدی از روابط را رقم زند.

افقهی گفت: برخی فعالان اقتصادی از این موضوع که علیرغم برنده شدن در مناقصات، موفق به کسب پروژه ها نمی شوند، گلایه دارند.

وی با اشاره به وجود ظرفیتهای ترانزیتی بسیار ایران، تاکید کرد: امکان صادرات کالاهای عمانی با این ظرفیت به کشورهای آسیای میانه فراهم است. بنابراین می توان با برقراری خطوط منظم کشتیرانی بین چابهار- بندرعباس و بنادر عمان، فرآیندها را تسهیل کرد. معاون وزیر بازرگانی گفت: به نظر می رسد چنانچه قرارداد کامل ارایه خدمات بین بنادر ایران و عمان تبادل شود، زمینه جهش در روابط نیز فراهم خواهد شد. وی همچنین پیشنهاد داد تا کمیته کاری میان ایران و عمان برای پیگیری مباحث مورد مذاکره تشکیل شود و در مدت زمان مشخصی، گزارش کار خود را به دو طرف اعلام نماید.