مصدوم شدن ۳ نفر در اثر واژگونی خودرو در محور سراب-دوزدوزان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۲:۰۴ ظهر امروز در محور سراب ـ دوزدوزان، نرسیده به جایگاه سوخت خانی رخ داد.

وی افزود: در این حادثه یک دختر ۱۴ ساله، یک زن ۵۰ ساله و یک مرد ۴۰ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی اورژانس فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب ادامه داد: کارشناسان پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ دوزدوزان و چرلو پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) سراب منتقل کردند.