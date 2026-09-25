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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

مصدوم شدن ۳ نفر در اثر واژگونی خودرو در محور سراب-دوزدوزان

مصدوم شدن ۳ نفر در اثر واژگونی خودرو در محور سراب-دوزدوزان

سراب- سخنگوی اورژانس فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب از مصدومیت سه نفر در پی واژگونی خودرو در محور سراب-دوزدوزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۲:۰۴ ظهر امروز در محور سراب ـ دوزدوزان، نرسیده به جایگاه سوخت خانی رخ داد.

وی افزود: در این حادثه یک دختر ۱۴ ساله، یک زن ۵۰ ساله و یک مرد ۴۰ ساله مصدوم شدند.

سخنگوی اورژانس فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب ادامه داد: کارشناسان پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ دوزدوزان و چرلو پس از حضور در محل حادثه و انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی (ره) سراب منتقل کردند.

کد مطلب 6958268

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