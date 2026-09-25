به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت این پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات تاریخی آیه دانشگاه باقرالعلوم(ع)، چهارمین نشست از سلسله‌نشست‌های علمی «مناسبات فقه و تاریخ» را برگزار می‌کند.

در این نشست، دکتر حمیدرضا آذری‌نیا، دکتری مردم‌شناسی حقوق دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام والمسلمین احسان بهراملو، دانش‌آموخته رشته تاریخ اسلام دانشگاه تاریخ، به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن الویری، استاد و مدیر گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(ع) و عضو شورای علمی گروه فقه اجتماع، اخلاق و تربیت پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، به عنوان ناقد در این نشست حضور خواهد داشت.

دبیری علمی این نشست نیز بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد سلطانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، است.

این نشست روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۳۰ در قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳، پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند به صورت مجازی نیز در این نشست حضور داشته باشند و از طریق نشانی bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در جلسه شرکت کنند.

اطلاعات بیشتر درباره این نشست در نشانی https://riicj.com/news/11867/ قابل دسترسی است.