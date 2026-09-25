هدف دشمن ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز عبادی ـ سیاسی جمعه همدان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس برهه‌ای جدا از تاریخ انقلاب اسلامی نیست بلکه همچون نهضت عاشورا منبعی الهام‌بخش برای نسل‌های آینده و بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت پرافتخار این سرزمین است.

وی دفاع مقدس را عرصه انتخاب الهی میان مقاومت و تسلیم دانست و افزود: ملت سرافراز ایران در طول هشت سال جنگ تحمیلی با هدایت‌های داهیانه امام راحل(ره) مسیر عزت و ایستادگی را برگزید و با تمام توان از تمامیت ارضی، هویت و ارزش‌های والای اسلامی پاسداری کرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بر لزوم حفظ همبستگی ملی تاکید کرد و گفت: امروز یکی از اهداف اصلی دشمن ایجاد شکاف و انشقاق میان مردم و مسئولان است اما بصیرت، ایمان، وحدت کلمه و پیروی از رهبر معظم انقلاب همواره سد محکمی در برابر خنثی‌سازی نقشه‌های شوم استکبار بوده است.

سردار زارع‌کمالی در ادامه با اشاره به رسالت خطیر کارگزاران نظام تصریح کرد: مسئولان در قبال مردم وظایف سنگینی بر عهده دارند و روحیه جهادی و انقلابی باید در صحنه عمل، عدالت‌محوری و امیدآفرینی تجلی یابد تا مسیر ایثار و شهادت به‌درستی امتداد یابد.

وی همچنین با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت یاد شهدای فرهنگی و دانش‌آموز بیان کرد: علم، پژوهش و خودکفایی علمی پیشران اصلی اقتدار و استقلال کشور است و قشر جوان، دانش‌آموزان و جامعه دانشگاهی پایه‌های اساسی پیشرفت ایران اسلامی را شکل می‌دهند.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در بخش پایانی سخنان خود با تبریک روز سرباز از نقش‌آفرینی مؤثر سربازان در کنار سایر نیروهای مسلح برای صیانت از مرزها و آرامش کشور تجلیل کرد و گفت: سربازان مظهر وفاداری، انضباط و مسئولیت‌پذیری در مسیر حفظ امنیت پایدار میهن اسلامی هستند.