شورای شهر تهران عملکرد شهرداری در حوزه مناطق را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول خادم در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش عیسی شریفی معاون امور مناطق شهرداری تهران از فعالیتها و اقدامات مناطق 22 گانه در سال 88، اظهارداشت: اگر بر اساس این گزارش، بودجه غیر نقدی نسبت به آنچه که پیش بینی می شده بالا رفته است باید استقبال کنیم.

وی به توافقهای صورت گرفته میان شهرداری و نهادهای نظامی در خصوص تملک زمین در اجرای برخی پروژه ها اشاره کرد و افزود: سالها در ارتباط با پروژه هایی که زمین آنها به نهادهای نظامی مربوط می شد دچار مشکل بودیم که با پیگیریهای معاون امور مناطق شهرداری تهران بخش عمده این مشکلات برطرف شده است.

خادم بیان داشت: امیدوارم در گزارش نهایی عملکرد سال 88 که اردیبهشت 89 ارائه می شود شاهد نتایج خوب و مثبتی باشیم.