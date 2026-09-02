بیمارستان ۲۰۰تختخوابی دهدشت؛زمین و مجوز آماده،پروژه در انتظار کلنگ زنی

خبرگزاری مهر، گروه استانها: سال‌ها است یک سؤال در حوزه درمان کهگیلویه تکرار می‌شود، چرا دهدشت با جمعیتی گسترده و بیمارستانی که بخش قابل توجهی از جمعیت چند شهرستان را پوشش می‌دهد، هنوز صاحب بیمارستان دوم نشده است؟، حالا نام «بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت» بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده، طرحی که پس از سال‌ها مطالبه، از وعده ساخت بیمارستان جدید و مشارکت تأمین اجتماعی به اخذ مجوز ماده ۲۳ و پیش‌بینی اعتبار در بودجه ۱۴۰۵ رسیده، اما هنوز عملیات اجرایی آن در میدان آغاز نشده است.

ماجرا از جایی آغاز می‌شود که بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت دیگر پاسخگوی حجم مراجعات نیست، این بیمارستان که در سال ۱۳۷۸ با ۱۶۰ تخت راه‌اندازی شد، امروز با توسعه ظرفیت به حدود ۲۲۰ تخت رسیده و به گفته مسئولان، جمعیتی حدود ۲۲۰ هزار نفر از شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و مناطق پیرامونی را پوشش می‌دهد، همین فشار بر تنها بیمارستان منطقه، به یکی از مهم‌ترین دلایل مطالبه ساخت بیمارستان دوم تبدیل شده است.

اما نکته قابل توجه این است که برخلاف برخی روایت‌های منتشرشده در فضای رسانه‌ای، سند قابل اتکایی برای کلنگ‌زنی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت در سال ۱۳۹۵ یا ۱۳۹۶ پیدا نشد. اما آنچه در آن سال‌ها در خبرها درباره پروژه‌های بیمارستانی استان مطرح بوده، با پروژه فعلی دهدشت یکسان نیست. بنابراین نقطه آغاز مستند این پروژه را باید سال‌های اخیر دانست، نه یک کلنگ‌زنی قدیمی که بعد از یک دهه متوقف شده باشد.

نقطه آغاز جدید؛ تأمین اجتماعی وارد ماجرا شد

در خرداد ۱۴۰۲، موضوع ساخت بیمارستان جدید دهدشت وارد مرحله جدی‌تری شد، در دیدار مسئولان استان با میرهاشم موسوی، مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی کشور، سیدعلی احمدزاده، استاندار وقت کهگیلویه و بویراحمد، سعید جاودان‌سیرت رئیس وقت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و مدیران تأمین اجتماعی استان، با ساخت بیمارستان جدید دهدشت موافقت شد.

چند روز پیش از آن نیز استاندار کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تلاش برای تصویب پروژه در دور دوم سفر دولت و احداث بیمارستان توسط سازمان تأمین اجتماعی خبر داده بود.

سیدعلی احمدزاده حتی از اضافه شدن ۱۰۰ تخت به ظرفیت درمانی شهر سخن گفت و تأکید کرد: استدلال سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نبود ظرفیت منطقه برای احداث بیمارستان را قبول ندارد.

در همین مقطع، مسئله اصلی فقط ساخت بیمارستان نبود؛ نحوه تأمین مالی و تعیین متولی پروژه به گره اصلی تبدیل شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به منطقه خواستار آغاز کار پروژه ظرف دو ماه شده بود و در ادامه، موضوع اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای احداث بیمارستان دوم دهدشت مطرح شد، اما دو ماه گذشت و کلنگی بر زمین نخورد.

بیمارستان ۲۴۵ تختخوابی؛ وعده‌ای که به ۲۰۰ تخت رسید

در فروردین ۱۴۰۴، سیدمحمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی، بیمارستان دوم دهدشت را از اولویت‌های مهم سال ۱۴۰۴ اعلام کرد و گفت: مجوز احداث بیمارستان ۲۴۵ تختخوابی اخذ شده و در ماه‌های آینده کلنگ‌زنی می شود، اما باز هم عملیات اجرایی آغاز نشد.

در مرداد ۱۴۰۴، خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «ساخت بیمارستان جدید دهدشت درگیر و دار زمین؛ وعده‌هایی که به ثمر ننشست» به سراغ همین پرونده رفت، گزارشی که نشان می‌داد پروژه‌ای که پیش‌تر قرار بود با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت ساخته شود، همچنان با موانع اجرایی و مسئله زمین روبه‌رو است.

این گزارش مهر در واقع یک نقطه مهم در پرونده بیمارستان بود، زیرا فاصله میان وعده‌های اعلام‌شده و واقعیت میدانی را به تصویر کشید: مجوز و وعده وجود داشت، اما پروژه هنوز وارد مرحله‌ای نشده بود که مردم بتوانند اثر آن را در میدان ببینند.

مطالبه‌ای که از «وعده» به «مجوز» رسید

در شهریور ۱۴۰۴، پرونده وارد مرحله تازه‌ای شد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اعلام کرد مجوزهای کمیسیون ماده ۲۳ برای احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دوم دهدشت و بیمارستان تخصصی درمان سرطان یاسوج به‌صورت رسمی اخذ شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از یدالله رحمانی، استاندار، مجمع نمایندگان استان، سازمان برنامه و بودجه و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت برای پیگیری این موضوع قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد عملیات اجرایی هرچه سریع‌تر آغاز شود.

در آذر ۱۴۰۴ نیز یدالله رحمانی، استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: «مجوز ماده ۲۳ بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت صادر شده و فرآیند اجرایی طرح در آینده نزدیک آغاز خواهد شد، با این حال، مجوز ماده ۲۳ پایان مسیر نبود، تازه مرحله تعیین سهم دستگاه‌ها و تأمین منابع مالی آغاز شد.»

۲۳ بهمن ۱۴۰۴؛ وزیر بهداشت پای کار آمد

نقطه مهم بعدی، ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ بود؛ روزی که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای افتتاح ساختمان جدید زایشگاه بیمارستان دهدشت به استان سفر کرد.

در این مراسم، استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهم‌ترین گام برای آغاز بیمارستان جدید، اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳ بوده که انجام شده است.

یدالله رحمانی تأکید کرد: بیمارستان جدید ۲۰۰ تختخوابی یکی از پروژه‌های مهم و حیاتی حوزه سلامت جنوب استان است، اما نکته مهم‌تر سخنان استاندار درباره مدل تأمین مالی بود.

وی اعلام کرد: برای اجرای پروژه به دنبال جذب مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان هستند و با دستور ویژه وزیر بهداشت قرار است نشست مشترکی با مسئولان این دو مجموعه برگزار شود. همچنین قرار بود تفاهم‌نامه چهارجانبه میان وزارت بهداشت، استانداری، سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان تنظیم شود و این تفاهم‌نامه به‌عنوان گام عملی پیش از آغاز عملیات اجرایی دنبال شود.

یعنی پس از سال‌ها، مسئله بیمارستان از «آیا ساخته می‌شود؟» به «چه کسی چقدر هزینه می‌کند؟» تغییر کرد.

۱۴۰۵؛ بیمارستان هنوز کلنگ نخورده، اما ردیف بودجه گرفت

سال ۱۴۰۵ با وعده‌ای جدید آغاز شد، در ۳۱ اردیبهشت امسال یدالله رحمانی در سفر به شهرستان‌های چرام و کهگیلویه و در نشست مربوط به احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت گفت: این پروژه مجوز ماده ۲۳ دارد و برای ساخت آن در ردیف پیوست قانون بودجه ۳ همت پیش‌بینی شده است، اما رقم مهم‌تر، اعتبار سال جاری ۷۷ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ بود.

این بار دیگر مسئله فقط «وعده ساخت» نبود؛ پروژه وارد ادبیات بودجه‌ای کشور شده بود، در همان سفر، استاندار از محل احداث بیمارستان بازدید کرد و بر تسریع روند اجرایی تأکید کرد و بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت را در کنار بیمارستان سرطان یاسوج از مهم‌ترین طرح‌های حوزه سلامت استان دانست.

زمین ۱۰ هکتاری آماده شد

یکی از گره‌های قدیمی پروژه، زمین بود، در ۱۰ خرداد ۱۴۰۵، سیدایرج کاظمی‌جو، فرماندار کهگیلویه اعلام کرد: ۱۰ هکتار زمین برای احداث بیمارستان از سوی اداره کل راه و شهرسازی تأمین شده است.

او گفت: اخذ مجوز ماده ۲۳ و راه‌اندازی بیمارستان دوم می‌تواند بخشی از مشکلات درمانی شهرستان و مناطق همجوار را حل کند.

فرماندار همچنین اظهار کرد: بیمارستان جدید با مشارکت ۵۰ درصدی سازمان تأمین اجتماعی در تأمین اعتبارات احداث خواهد شد و خواستار تشکیل کارگروه برای تسریع عملیات اجرایی شد.

در همین گزارش، سیدمحمد موحد، نماینده مردم کهگیلویه در مجلس نیز صریح‌تر از همیشه گفت: مجوز ماده ۲۳ صادر شده، اما آنچه اهمیت دارد تأمین اعتبار و تعیین تکلیف منابع مالی پروژه است.

او خواستار نشست مشترک استاندار، وزیر بهداشت و دستگاه‌های مرتبط برای تصمیم نهایی درباره منابع شد. رحمانی نیز از مذاکرات با سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان و پیگیری تفاهم‌نامه‌های اولیه خبر داد.

بنابراین در خرداد ۱۴۰۵، پرونده بیمارستان روی کاغذ وضعیت بهتری داشت: مجوز ماده ۲۳، زمین ۱۰ هکتاری، ردیف بودجه و وعده مشارکت تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان؛ اما هنوز یک حلقه مفقوده وجود داشت: آغاز واقعی عملیات اجرایی.

۱۳ خرداد ۱۴۰۵؛ موحد از ۷۰ میلیارد تومان گفت

سه روز بعد، در ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، حجت الاسلام سیدمحمد موحد نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید از بیمارستان دهدشت، احداث بیمارستان دوم را مهم‌ترین مطالبه مردم دانست و از آمادگی سازمان تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان برای مشارکت در پروژه سخن گفت.

حجت الاسلام موحد همچنین از اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال، معادل ۷۰ میلیارد تومان، از محل اعتبارات توازن بودجه برای تسریع پروژه خبر داد.

این رقم در کنار ۷۷ میلیارد تومان اعتبار بودجه ۱۴۰۵ قرار گرفت، اما باید توجه داشت که این دو رقم الزاماً یک منبع واحد نیستند و برای گزارش نهایی باید محل و نحوه تخصیص هر دو اعتبار از سازمان برنامه و بودجه استان استعلام شود.

مجوز بیمارستان جدید دهدشت صادر شده است؛ کلنگ پروژه را بر زمین بزنید

نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مجوز ماده ۲۳ بیمارستان جدید دهدشت اخذ شده و این پروژه در قانون بودجه ۱۴۰۵ ردیف مستقل دارد و باید عملیات اجرایی آن هرچه سریع‌تر آغاز شود.

حجت الاسلام سیدمحمد موحد با اشاره به آخرین پیگیری‌ها برای احداث بیمارستان جدید دهدشت، اظهار کرد: روند پیگیری این پروژه با همکاری مجموعه‌ای از مسئولان استان و شهرستان دنبال شده و اقدامات لازم برای ورود آن به مرحله اجرا انجام گرفته است.

وی افزود: پیگیری‌های مشترک نماینده، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، استاندار، معاون عمرانی استانداری، فرماندار، امام جمعه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای احداث بیمارستان جدید انجام شده است.

نماینده مردم شهرستان های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجوز ماده ۲۳ بیمارستان اخذ شده است، تصریح کرد: این پروژه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دارای ردیف مستقل است و ۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن در اختیار نماینده نیز به این ردیف اضافه شده است.

وی تأکید کرد: با فراهم شدن مقدمات قانونی و اعتباری، اکنون باید روند اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

حجت الاسلام موحد با اشاره به ضرورت آغاز عملیات اجرایی بیمارستان جدید دهدشت، از دانشگاه علوم پزشکی خواست برنامه‌ریزی برای کلنگ‌زنی پروژه را با جدیت و سرعت پیگیری کند.

موحد اضافه کرد: در شرایط کنونی مطالبه اصلی، عبور پروژه از مرحله پیگیری و مجوز و ورود به مرحله عملیات اجرایی و آغاز ساخت بیمارستان است.

اعتبار ۳ همتی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت؛ پروژه در انتظار شتاب اجرایی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در گفتگو با خبرنگار مهر از پیش‌بینی و تخصیص ۳ همت اعتبار برای بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت خبر داد و ابراز امیدواری کرد این اعتبار روند اجرای پروژه را شتاب بخشد.

مجتبی عسکری افزود: امیدواریم تأمین این اعتبار زمینه را برای سرعت گرفتن روند اجرای بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت فراهم کند و این پروژه مهم درمانی با شتاب بیشتری وارد مراحل اجرایی شود.

وی با اشاره به فعالیت بخش فنی دانشگاه در پروژه‌های عمرانی مهم، اظهار کرد: تلاش مجموعه دانشگاه بر این است که روند اجرای پروژه‌ها مطابق برنامه پیش برود و زیرساخت‌های درمانی مورد نیاز مردم استان تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت را یکی از پروژه‌های مهم حوزه درمان استان دانست و تاکید کرد: در کنار این پروژه، بیمارستان سرطان و مرکز رادیوتراپی نیز از طرح‌هایی هستند که تکمیل آنها می‌تواند دسترسی مردم کهگیلویه و بویراحمد به خدمات تخصصی‌تر درمانی را افزایش دهد.

وی با تأکید بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های درمانی استان، یادآور شد: اجرای این پروژه‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای درمانی مردم را برطرف کرده و ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در استان را ارتقا دهد.

سهم تأمین اجتماعی دقیقاً چیست؟

اینجا یکی از مهم‌ترین ابهام‌های پرونده قرار دارد، در سال ۱۴۰۲، اصل ساخت بیمارستان جدید با سازمان تأمین اجتماعی مطرح و با آن موافقت شد، در سال ۱۴۰۴ نیز موضوع مشارکت تأمین اجتماعی دوباره مطرح شد، در بهمن ۱۴۰۴، استاندار از تلاش برای تشکیل تفاهم‌نامه چهارجانبه میان وزارت بهداشت، استانداری، تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان سخن گفت، در خرداد ۱۴۰۵ نیز فرماندار از مشارکت ۵۰ درصدی تأمین اجتماعی در تأمین اعتبارات سخن گفت.

اما تا زمانی که متن تفاهم‌نامه، سهم دقیق هر دستگاه، زمان پرداخت منابع و دستگاه مجری پروژه به‌صورت رسمی اعلام نشود، نمی‌توان گفت این بیمارستان دقیقاً با چه مدل مالی ساخته خواهد شد.

بیمارستانی برای یک شهرستان یا چهار شهرستان؟

اهمیت پروژه فقط به جمعیت دهدشت محدود نیست، طبق اطلاعات منتشرشده، بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت علاوه بر شهرستان کهگیلویه، خدمات درمانی جمعیت شهرستان‌های چرام، لنده و بهمئی و مناطق پیرامونی را نیز پوشش می‌دهد و جمعیت تحت پوشش حدود ۲۲۰ هزار نفر اعلام شده است.

از سوی دیگر، بیمارستان فعلی ۱۷ بخش درمانی دارد و بیش از ۴۱۵ نیروی درمانی در آن فعالیت می‌کنند؛ با این حال مسئولان از فشار بالای مراجعه و فرسودگی تجهیزات سخن گفته‌اند.

در چنین شرایطی، بیمارستان دوم صرفاً یک پروژه ساختمانی نیست، بلکه بخشی از مسئله عدالت درمانی در غرب و جنوب‌غرب استان محسوب می‌شود.

چرا پروژه این‌قدر طول کشید؟

بررسی سیر پرونده نشان می‌دهد تأخیر را نمی‌توان به یک عامل واحد نسبت داد.

مرحله اول، اختلاف بر سر امکان و مدل ساخت بیمارستان جدید بود. در سال ۱۴۰۲ هنوز سازمان تأمین اجتماعی باید برای ورود به پروژه موافقت می‌کرد.

مرحله دوم، زمین بود. در سال ۱۴۰۳، گزارشی از معطل ماندن آغاز ساخت به دلیل زمین منتشر شد و پروژه در آن مقطع ۲۳۴ تختخوابی معرفی شده بود.

مرحله سوم، مجوز ماده ۲۳ بود. تا زمان صدور این مجوز، پروژه امکان برخورداری از سازوکار رسمی بودجه‌ای را نداشت. مجوز سرانجام در سال ۱۴۰۴ صادر شد.

مرحله چهارم، مدل تأمین مالی است. بعد از اخذ ماده ۲۳، پای تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان به پروژه باز شد و موضوع تفاهم‌نامه چهارجانبه مطرح شد.

و اکنون در سال ۱۴۰۵، با وجود اعلام زمین، ردیف بودجه و منابع پیش‌بینی‌شده، مسئله اصلی به تبدیل اعتبار و تفاهم به عملیات اجرایی واقعی رسیده است.

یک بیمارستان، چند عدد و چند وعده

پرونده بیمارستان جدید دهدشت طی چند سال گذشته با اعداد متفاوتی همراه بوده است، ۱۰۰ تخت اضافه، ۲۳۴ تخت، ۲۴۵ تخت و در نهایت ۲۰۰ تخت، همین تغییر اعداد نشان می‌دهد که پروژه در طول مسیر چند بار بازتعریف شده است.

از سوی دیگر، ارقام مالی نیز در مقاطع مختلف اعلام شده‌اند، ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲، ۷۷ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۵، ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار توازن و در ادامه اعلام ۳ همت در ردیف پیوست قانون بودجه.

این اعداد لزوماً قابل جمع ساده نیستند، زیرا ممکن است مربوط به منابع، سنوات یا ردیف‌های متفاوت باشند، بنابراین برای جلوگیری از ایجاد ابهام، دستگاه‌های متولی باید به‌صورت رسمی اعلام کنند کل اعتبار مصوب پروژه چقدر است، چه مقدار تخصیص یافته، چه مقدار نقد شده و سهم هر شریک دقیقاً چه میزان است.

حالا نوبت «کلنگ» نیست؛ نوبت زمان‌بندی است

آنچه امروز مردم دهدشت نیاز دارند، دیگر وعده کلی برای ساخت بیمارستان نیست، پروژه اکنون به نقطه‌ای رسیده که مسئولان از مجوز ماده ۲۳، زمین ۱۰ هکتاری، ردیف بودجه، اعتبار سال ۱۴۰۵ و مشارکت تأمین اجتماعی و بنیاد مستضعفان سخن می‌گویند.

بنابراین مطالبه اصلی مردم بر زمان امضا تفاهم نامه ، مشخص شدن پیمانکار، عملیات خاکبرداری، سهم تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان، مشخص شدن دقیق موضوع سه همت، موضوع نقدینگی ۷۷ میلیارد تومان و اینکه بیمارستان در چه سالی به بهره برداری می رسد، اینها مواردی است که پاسخ آنها می‌تواند پرونده چندساله بیمارستان دوم دهدشت را از چرخه «وعده، پیگیری، بازدید و وعده دوباره» خارج کند.

بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی دهدشت را نباید پروژه‌ای دانست که یک دهه پیش کلنگ خورده و همان‌جا متوقف شده است، مسئله واقعی پیچیده‌تر است. مطالبه ساخت بیمارستان جدید سال‌ها قدمت دارد، اما پروژه فعلی از سال ۱۴۰۲ با محوریت مشارکت تأمین اجتماعی وارد مسیر اجرایی شد، سپس با تغییر ظرفیت، مسئله زمین، وعده‌های متعدد برای کلنگ‌زنی، اخذ مجوز ماده ۲۳ در ۱۴۰۴، طرح مشارکت بنیاد مستضعفان و تأمین اجتماعی و در نهایت پیش‌بینی اعتبارات در بودجه ۱۴۰۵ جلو آمد.

اکنون دیگر برای مردم دهدشت مهم نیست چند بار مسئولان از «آغاز قریب‌الوقوع» پروژه سخن بگویند؛ آنچه اهمیت دارد، تبدیل زمین و مجوز و اعتبار به کارگاه ساختمانی واقعی است.

اگر در سال ۱۴۰۵ نیز این پروژه صرفاً در قالب بازدید مسئولان و اعلام اعتبار باقی بماند، سؤال اصلی همچنان پابرجاست: بیمارستان دوم دهدشت دقیقاً چه زمانی از روی کاغذ به زمین منتقل می‌شود؟