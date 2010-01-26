اختصاص پنج هزار میلیارد ریال به طرحهای عمرانی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در جلسه شورای شهرستان قزوین که ظهر سه شنبه در سالن اجتماعات فرمانداری قزوین برگزار شد، صفرلک اظهار داشت: برنامه ‌ریزی دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت مانند سفرهای دور اول و دوم با ارزیابی پیشرفت پروژه ها در قبل از سفر انجام خواهد شد.



وی پیش‌بینی اعتبارات ملی دور دوم سفر ریاست جمهوری در استان را 500 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این اعتبارات در صورت تخصیص، در پروژه‌های زیربنایی وعمرانی در طول چهارسال آینده هزینه خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ‌ریزی و بودجه استانداری قزوین با بیان رویکرد فرهنگی در سفر سوم رئیس جمهور تصریح کرد: هرچند در این سفر قرار است مسائل فرهنگی در اولویت قرار گیرد اما مصوبات سایر بخشها نیز مانند آب، راه، انرژی و صنعت و معدن مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی حرکت در مسیر تکمیل طرحهای نیمه تمام و سند توسعه راهبردی را از اولویتهای استان دانست.

محمد حسین شفیعی ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین نیز در این جلسه از انتشار کتاب فرهنگ و متلهای قزوین خبر داد و گفت: با تلاش یکی از فرهنگ دوستان قزوینی مجموعه خرده فرهنگ‌ها و مثل‌های همه مناطق مختلف استان گردآوری شده که حدود 20 جلد می شود که در صددیم آن را به عنوان یکی از مرجع های ادبی استان چاپ و منتشر کنیم.

وی مکتوب شده خرده فرهنگها را درماندگاری آنها موثر خواند و برای حمایت از ناشران استانی در بخشهای مختلف اعلام آمادگی کرد.

در ادامه این جلسه روسای شوراهای شهری و بخشداران قزوین پیشنهادهای مهم خود را در خصوص احداث کتابخانه، مسجد، سالن ورزشی، فرهنگسرا و خانه فرهنگ، ایجاد ناحیه صنعتی، ثبت جهانی الموت از منظر فرهنگی، تشکیل تعاونی زیتون‌کاران، درخواست تألیف کتاب، تکمیل مساجد و حسینیه‌ها، گازرسانی، احداث خانه عالم، تسریع در مجتمع آبرسانی روستایی، احداث مهمانسرا، ایجاد مرکز فرهنگی و گردشگری، احداث نمازخانه و سرویس بهداشتی، احداث باغ دیمی در کوهین، احداث دارلقران، ساخت مرکز نشرآثار امام در قزوین، ساخت مرکز آموزش شهروندی، اجرای طرح ساماندهی کارگران را برای بررسی و تصویب در سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین مطرح کردند.