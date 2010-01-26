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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

والیبال برق کرمان با مشکلات مالی مواجه است

والیبال برق کرمان با مشکلات مالی مواجه است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی والیبال برق کرمان با اشاره به اینکه نتوانسته ایم برای بازی با پرسپولیس هتل رزور کنیم، گفت: برق کرمان با برخی مشکلات مالی مواجه شده است.

پرویز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: تیم برق روند رو به رشدی دارد و خود را در مسیر صعودی قرار داده است اما همچنان مشکلات مالی تیم را اذیت می کند.

وی افزود: هنوز هیچ مبلغی از قراردادم را دریافت نکرده ام اما این مسئله زیاد مهم نیست و مهم این است که ما در مرحله حساسی از لیگ قرار داریم و باشگاه هم باید به صورت جدی تر از تیم حمایت کند.

سرمربی تیم والیبال برق کرمان که در لیگ برتر والیبال کشور حضور دارد، گفت: ما برای بازی حساس مقابل پرسپولیس در هفته آتی مشکل هتل داریم و به دلیل مشکلات مالی و عدم رزرو هتل مجبوریم در روز بازی در تهران حضور یابیم که روی کیفیت تیم تاثیر منفی می گذارد.

کاظمی عنوان کرد: البته مشکلات مالی در ورزش عادی شده است و ما باید روی کار تیم تمرکز کنیم که تیم روند خودش را طی کند.

سرمربی والیبال برق کرمان گفت: مشکلات مالی به دلیل دولتی بودن تیم مطرح است در حالیکه تیمهای خصوصی 50 تا 60 درصد از قراردادشان را پرداخت کرده اند برق همچنان مشکل مالی دارد که این مشکلات باید توسط مسئولان برطرف شود.

وی همچنین در خصوص بازی مقابل کاله نیز گفت: این هفته با تیم کاله در کرمان دیدار می کنیم، این تیم چند مهره خوب دارد و از تیمهای بالای جدول است.

 

کد مطلب 1024490

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