پزشکیان: ایران آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان در گفت وگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت: ما جنگ را انتخاب نکردیم؛ جنگ را بر ما تحمیل کردند. ما به دنبال جنگ نیستیم، اما هر وقت به ما حمله میکنند، مجبوریم از خودمان دفاع کنیم. آغازگر جنگ نبودیم و آغازگر جنگ نخواهیم بود، ولی اگر بخواهند با ما بجنگند، با قدرت پاسخ خواهیم داد.
وی افزود: امروز هم فشارهایی وارد میکنند تا ما را خارج از چارچوبها و قوانین بینالمللی وادار به تسلیم کنند، اما این امکانپذیر نیست.
رئیس جمهور اسلامی ایران اضافه کرد: ما تنگه هرمز را نبسته بودیم؛ تنگه هرمز باز بود. بدون هیچ دلیل قانونی به ما حمله کردند، رهبر ما، فرماندهان و دانشمندان ما را شهید کردند و مدرسه بچههای ما را با ۱۶۸ دانشآموز بمباران کردند.
پرشکیان گفت: در اجرای آنچه در تفاهمنامه نوشته شده، سوءتفاهمهایی به وجود آمد. این سوءتفاهمها، به جای اینکه پای میز مذاکره حل شود، به درگیری کشیده شد و همین، کل تفاهمنامه را زیر سؤال برد. اگر بخواهیم بر اساس تفاهمنامه عمل کنیم، طبعاً ممکن است در طول مسیر مشکلاتی هم وجود داشته باشد.
وی گفت: آنچه در ایران اتفاق افتاد، این است که رئیسجمهور شما اعلام میکند ۷۰ هزار نفر کشته شدهاند، در حالی که ما نام و شماره ملی همه کسانی را که در آن جریانات جانشان را از دست دادهاند، اعلام کردیم؛ تعدادشان ۳۰۱۵ نفر است.
پزشکیان تاکید کرد: اگر افراد دیگری هم هستند، اعلام کنند. درباره آمار ۷۰ هزار، ۱۰ هزار یا ۴۰ هزار نفر هم کسی بیاید آن را ثابت کند. این آمار واقعیت ندارد. از میان این سه هزار و خردهای نفر که جانشان را از دست دادند، نزدیک به ۵۰۰ نفر نیروی انتظامی و امنیتی بودند.
وی گفت: شما میتوانید افرادی را بفرستید تا دوباره در ایران راستیآزمایی کنند. اینکه فلان نشریه در خارج چنین چیزی گفته، مستند نیست؛ مستند، اسامی و کدهای ملیای است که ما اعلام کردهایم.
نظر شما