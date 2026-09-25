دونده تایلندی جایگاه ششم را از ایران گرفت؛ هفتمی با ۲۴ مدال

به گزارش خبرنگار مهر، کسب یک مدال نقره توسط مهدی الفتی در ژیمناستیک و سه مدال برنز توسط تیم کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان، تیم میکس تپانچه، تیم بسکتبال سه نفره مردان نتیجه مدالی کاروان ورزش ایران در رقابت های روز ششم بازی های آسیایی بود که امروز (جمعه ۳ مهر) برگزار شد.

این چهار در حالی به سبد مدالی کاروان ایران اضافه شد که کاروان کشورمان روز ششم را با ۲۰ مدال و جایگاه ششم آغاز کرد. تا آخرین دقایق پیگیری رقابت ها در این روز هم این جایگاه در اختیار کاروان ایران بود اما برگزاری فینال دو ۱۰۰ متر باعث جابه جایی آن شد.

در این رقابت، ورزشکار تایلندی به نام «بونسون» صاحب مدال طلا شد. این هفتمین مدال کاروان تایلند در بازی های اسیایی به حساب می اید.

تا پیش از فینال دو ۱۰۰ متر، کاروان ورزش ایران و تایلند در تعداد مدال طلا شرایط مساوی داشتند. هر دو کاروان ۶ مدال طلا داشتند اما کاروان ایران به خاطر نقره بیشتر در رده ششم قرار داشت. با طلایی شدن بونسون اما تعداد طلاهای تایلند به ۷ رسید. بدین ترتیب کاروان ورزش تایلند به رده ششم صعود کرد و کاروان ایران در رده هفتم قرار گرفت.

رده هفتم جدول توزیع مدال ها با ۲۴ طلا شامل ۶ طلا، ۱۱ نقره و ۷ برنز در اختیار ایران است.

در این جدول چینی ها با ۱۵۹ مدال شامل ۹۸ طلا، ۳۷ نقره و ۲۴ برنز صدرنشین مطلق هستند.

جدول توزیع مدال ها در پایان روز ششم بازی های آسیایی به این شرح است:

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

* مهدی الفتی (پرش خرک)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان

* تیم میکس تپانچه

* بسکتبال سه نفره مردان