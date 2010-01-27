کتاب پوپر به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که مجموعه‌ای از گفتارها و گفتگوهای کارل پوپر به انتخاب و ترجمه خسرو ناقد و رحمان افشاری است اوایل دیماه امسال منتشر شد و ناشر به دلیل استقبال از این کتاب، در تدارک چاپ دوم آن است.

کتاب "ناکجاآباد و خشونت" با گفتاری در معرفی آراء و افکار پوپر به قلم خسرو ناقد آغاز می‌شود و با مقاله‌ای از هانس البرت در بررسی نظریه "عقل گرایی انتقادی" پوپر و پیشینه آن در دوران باستان به پایان می‌رسد.

این کتاب 208 صفحه‌ای شامل بخشهای مختلفی است از جمله :"جهان اندیشگی کارل ریموند پوپر"، "درباره به اصطلاح منابع شناخت"، "درباره دانایی و نادانی" و ""نا کجا آباد و خشونت".



