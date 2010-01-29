حمله مردان مسلح به کاروان پشتیبانی ناتو در کراچی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، یک کاروان از کامیونهای حامل تجهیزات برای نیروهای ناتو در افغانستان مورد حمله مردان مسلح در کراچی قرار گرفت و طی آن سه نفر مجروح شدند.

یک مقام پلیس پاکستان با بیان این مطلب گفت که مردان مسلح سوار بر موتورسیکلت سه کامیون ناتو را مورد حمله قرار داده و نیروهای پلیس پاکستان را مجروح کردند.

این در حالی است که شهر بندری کراچی بعنوان مرکز اقتصادی و تجاری پاکستان شناخته می شود و هرگونه اقدام تروریستی در این شهر تاثیر مستقیمی بر شرایط اقتصادی آن دارد.

در عین حال بیش از 80 درصد محموله های پشتیبانی ناتو در افغانستان از طریق پاکستان انجام می گیرد. نیروهای ناتو برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود از دو مسیر شناخته شده در پاکستان اقدام می کنند: مسیر اول از جبهه شمال غرب در منطقه خیبر عبور می کند و مسیر دوم نیز از منطقه چمن در بلوچستان می گذرد.

خاطرنشان می شود که شبه نظامیان پاکستان پیش از این نیز بارها محموله های کمک به نظامیان ناتو را در این دو مسیر مورد حمله قرار داده و خسارات سنگینی را به آنان وارد کرده اند.