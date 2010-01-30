محله 100 ساله هشت بنگله مسجدسلیمان تعریض می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این شرکت در قالب یکی از پروژه های عمرانی و عام المنفعه خود مشکل دیرینه یکی از محلات قدیمی این شهر موسوم به هشت بنگله را رفع می کند.

پروژه تعریض و بازسازی بلوار پنج بنگله تا میدان شهدای نفت و با گذر از منطقه پرجمعیت هشت بنگله که اغلب ادارات این شهر در آن تمرکز یافته اند در دهه فجر عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

با اجرای این پروژه عرض هفت متری خیابان پرتردد و حادثه ساز هشت بنگله با ارتقا به 24 متر به صورت جاده ای چهار بانده تبدیل می شود.



در این پروژه که با اعتبار 30 میلیارد ریالی شرکت ملی نفت ایران اجرا می شود یک دهانه پل به طول 73 متر و عرض 12 متر با ستونهای بتونی و دال فلزی به منظور سهولت در تردد خودروها در کنار پل فعلی احداث می شود همچنین به منظور ایمن سازی مسیر، قوس غیر هندسی در نقطه پل مالکریم حذف و مسیر شکافی در پشت اداره مرکزی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان صورت می گیرد.

مسجدسلیمان معروف به MIS اولین شهر نفتی خاورمیانه و ایران است که در ساعت پنج بامداد روز پنجم خرداد سال 1287 کاوشگران برای اولین بار در آن به نفت رسیدند.

از آن زمان به بعد دوران با شکوه این شهر آغاز شد و بسیاری از اولین نشانه های شهرنشین در این شهر برای اولین بار در ایران و حتی خاورمیانه به واسطه حضور نیروهای انگلیسی و لزوم ایجاد امکانات رفاهی برای آنان ظهور یافت.

به تدریج با کاهش ذخایر نفت این شهر و به پایان رسیدن نفت برخی از مخازن، فعالیتهای شرکت نفت در این شهر کاهش و مرکزیت آن به شهر اهواز انتقال یافت.

پس از آن دوران سقوط این قدرت نفتی آغاز شد و هم اکنون مسجدسلیمان با معضلات فراوانی از جمله، بیکاری، فقر و آشفتگی محیط شهری مواجه است.

سال گذشته در سالروز یکصدمین سال اکتشاف نفت، غلامحسین نوذری وزیر نفت در جمع مردم مسجدسلیمان قول حل مشکلات این شهر در حد توان شرکت ملی نفت ایران را به آنها داد.