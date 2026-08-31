پیشرفت ۹۸ درصدی ساختمان جدید استانداری لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر امروز دوشنبه در جمع کارکنان استانداری لرستان با تبریک هفته دولت، اظهار داشت: خدمت به مردم توفیق الهی است و فرصتی که در اختیار مسئولان قرار گرفته باید در مسیر خدمت به خلق خدا، رفع مشکلات مردم و تسهیل امور آنها به کار گرفته شود.
وی افزود: یکی از انگیزههای اصلی من برای حضور دوباره در عرصه مدیریت، عشق به خدمت در استان لرستان و مردم شایسته آن بود؛ مردمی که باید سالها پیش از برخی خدمات و زیرساختهای اساسی بهرهمند میشدند.
فعالیتهای عمرانی در گستره استان شتاب گرفته است
استاندار لرستان، گفت: با شناختی که از ظرفیتها، مشکلات و منابع استان دارم، معتقدم باید متفاوت از گذشته عمل کنیم، چراکه اگر همان رویه سالهای گذشته ادامه پیدا کند، اتفاق ویژهای در مسیر توسعه استان رخ نخواهد داد.
وی با بیان اینکه فعالیتهای عمرانی در گستره استان شتاب گرفته است، اظهار کرد: در حوزه عمران شهری و اجرای پروژههای مختلف، اقدامات گستردهای در خرمآباد، بروجرد، دورود و سایر شهرستانها در حال انجام است و پروژهها متناسب با ظرفیت و نیاز هر منطقه در حال شکلگیری و اجرا هستند.
استاندار لرستان با اشاره به شرایط دشوار دولت چهاردهم در یک سال گذشته گفت: آغاز فعالیت این دولت با شهادت رئیسجمهور شهید و پس از آن تشدید جنگ منطقهای همراه شد و در ادامه نیز کشور با جنگ مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شد.
پیشرفت ۹۸ درصدی ساختمان جدید استانداری
شاهرخی، افزود: حدود چهار ماه از یک سال گذشته، ورود به ساختمان استانداری خرمآباد به دلیل قرارگرفتن در فهرست اهداف حملات دشمن ممنوع بود و در چنین شرایطی بخش قابلتوجهی از توان مدیریت استان صرف پشتیبانی از نیروهای مسلح، حمایت از مردم، تنظیم بازار و مدیریت تبعات جنگ شد.
وی ادامه داد: اگر این شرایط جنگی وجود نداشت و منابع و توان مدیریتی استان صرف امور دفاعی، مدیریت جنگ و تبعات آن نمیشد، قطعاً سرعت رشد، اجرای پروژههای عمرانی و تحول اقتصادی استان چندبرابر میشد، اما باوجوداین شرایط نیز اقدامات انجام شده قابلمقایسه با سالهای گذشته نیست.
استاندار لرستان، درباره ساختمان جدید استانداری گفت: این ساختمان که درگذشته حدود ۴۵ درصد پیشرفت داشت، اکنون به حدود ۹۸ درصد رسیده و طبقات مختلف آن آماده بهرهبرداری است.
نباید مدیریت استان بر مبنای گرایشهای سیاسی و جناحی شکل بگیرد
شاهرخی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای داخلی استانداری و فرمانداریها، افزود: از ابتدای فعالیت تلاش کردم نیروهایی که از دستگاههای مختلف برای همکاری به استانداری آمده بودند، در صورت نداشتن شرایط لازم به دستگاههای خود بازگردند و از ظرفیت نیروهای وزارت کشور و مجموعه استانداری در مسئولیتها استفاده شود.
وی گفت: رویکرد من این بوده که فرماندار، معاون فرماندار و مدیرکل را تاحدامکان از داخل مجموعه انتخاب کنم و از ظرفیت نیروهای توانمند استانداری استفاده شود.
استاندار لرستان، گفت: اگر به مجموعه کارکنان استانداری نگاه کنیم، افراد زیادی وجود دارند که شایستگی پذیرش مسئولیتهای مختلف را دارند و همین ظرفیت ما را موظف میکند از نیروهای توانمند داخلی استفاده کنیم.
شاهرخی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم دولت وفاق ملی است، اظهار کرد: با احترام به همه نگاههای سیاسی، جناحی و فکری، همه باید برای خدمت به مردم پایکار باشند و نباید مدیریت استان بر مبنای گرایشهای سیاسی و جناحی شکل بگیرد.
ملاک انتخاب مدیران باید شایستهسالاری باشد
وی افزود: مدیر خطی و جناحی که بخواهد بر اساس گرایش سیاسی عمل کند، نه انتخاب کردهام و نه چنین رویکردی را میپذیرم؛ ملاک انتخاب مدیران باید شایستهسالاری باشد.
استاندار لرستان، گفت: اگر فردی توانمند است و کارش را بهخوبی انجام میدهد، باید از ظرفیت او برای خدمت به مردم استفاده شود و کنارگذاشتن نیروهای توانمند صرفاً به دلیل وابستگی مدیریتی به دولت گذشته، رویکرد درستی نیست.
شاهرخی، کارکنان استانداری و فرمانداریها را از مجموعههای حاکمیتی و درگیر با امور مردم دانست و از تلاش شبانهروزی آنان در مناسبتها و شرایط مختلف قدردانی کرد.
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