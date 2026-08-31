خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: آغاز سال تحصیلی در هر منطقه آموزشی، علاوه بر بازگشایی مدارس و آغاز فرآیند تعلیم و تربیت، آزمونی برای میزان آمادگی زیرساخت‌ها، نیروی انسانی و امکانات آموزشی است.

در مناطقی که با جمعیت بالای دانش‌آموزی مواجه هستند، این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ چراکه افزایش تعداد دانش‌آموزان بدون توسعه متناسب فضاهای آموزشی می‌تواند به تراکم کلاس‌ها، دوشیفته شدن مدارس و محدود شدن امکان انتخاب خانواده‌ها در فرآیند ثبت‌نام منجر شود.

ناحیه یک آموزش و پرورش خرم‌آباد یکی از مناطقی است که با چنین شرایطی مواجه است.

بر اساس اعلام عنایت صادقی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد، حدود ۵۲ هزار دانش‌آموز در این ناحیه مشغول به تحصیل هستند؛ جمعیتی که ساماندهی آن در چارچوب ظرفیت موجود مدارس، به‌ویژه مدارس دولتی، نیازمند توسعه فضاهای آموزشی و افزایش ظرفیت مدارس است.

کمبود فضا در سال تحصیلی جدید خود را در قالب دوشیفته شدن برخی مدارس نیز نشان داده است. به گفته صادقی، به دلیل استقبال خانواده‌ها و دانش‌آموزان از برخی مدارس، تعدادی از مدارس به‌صورت دوشیفته فعالیت خواهند کرد و برای پاسخگویی به بخشی از نیاز موجود، حدود ۱۵ کلاس نیز به ظرفیت برخی مدارس اضافه شده است. با این حال، این اقدامات بیشتر راهکارهایی برای مدیریت شرایط فعلی محسوب می‌شوند و حل ریشه‌ای مسئله نیازمند توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.

با این حال، از نگاه مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد، استمرار برنامه‌ها و تحقق آموزش باکیفیت، بدون فراهم بودن فضای آموزشی مناسب دشوار خواهد بود. صادقی با طرح مطالبه‌ای مشخص از مسئولان، به‌ویژه مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، خواستار توجه ویژه به وضعیت فضاهای آموزشی ناحیه یک شده است؛ فضایی که به گفته او باید امن، استاندارد و درخور دانش‌آموزان باشد.

در همین راستا، خبرنگار مهر در گفت‌وگویی مشروح با عنایت صادقی، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد، مهم‌ترین اقدامات این ناحیه در حوزه کیفیت آموزشی، وضعیت جمعیت دانش‌آموزی، کمبود فضاهای آموزشی، ساماندهی مدارس، مشارکت خیرین و برنامه‌های پیش‌روی آموزش و پرورش ناحیه یک را بررسی کرده است.

ارتقای کیفیت آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی در اولویت است

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد، با تشریح مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این ناحیه، اظهار کرد: مجموعه آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و همچنین تقویت و ارتقای منابع انسانی، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های ناحیه یک، ارتقای کیفیت آموزشی و تلاش برای افزایش معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان بوده است که در همین راستا طرحی با عنوان «طرح امن» اجرا شد.

پیگیری دانش‌آموزان تا روز امتحان در «طرح امن»

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد با اشاره به جزئیات اجرای این طرح، گفت: در قالب «طرح امن»، دانش‌آموزان تا شب امتحان و حتی روز امتحان از طریق بستر فضای مجازی مورد پیگیری و حمایت آموزشی قرار گرفتند.

صادقی افزود: استقبال دانش‌آموزان از این طرح بسیار خوب بود و تلاش شد با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، آموزش و پشتیبانی علمی دانش‌آموزان تا آخرین مراحل پیش از آزمون ادامه داشته باشد.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه، کمک به ارتقای سطح یادگیری دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه مناسب برای موفقیت آنها در امتحانات نهایی بود.

بهسازی و تجهیز مدارس ناحیه یک

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: در زمینه تعمیر، بهسازی و تجهیز مدارس نیز اقدامات خوبی در ناحیه یک انجام شده است.

وی افزود: توجه به وضعیت فیزیکی مدارس و فراهم کردن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان، یکی از موضوعاتی بود که در برنامه‌های ناحیه مورد پیگیری قرار گرفت تا محیط مدارس برای فعالیت‌های آموزشی و تربیتی شرایط مطلوب‌تری داشته باشد.

توسعه مشارکت خیرین در آموزش و پرورش

صادقی همچنین به موضوع جذب خیرین اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای مورد توجه آموزش و پرورش ناحیه یک، استفاده از ظرفیت خیرین در حوزه آموزش و مدرسه‌سازی و رفع نیازهای مدارس بوده است.

وی افزود: مشارکت خیرین می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امکانات آموزشی و ایجاد فرصت‌های بهتر برای دانش‌آموزان داشته باشد و به همین دلیل تلاش کرده‌ایم این ظرفیت را در مسیر نیازهای واقعی مدارس به کار بگیریم.

«هر مدرسه یک سالنامه» برای ثبت مسیر رشد دانش‌آموزان

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد از اجرای طرح «هر مدرسه یک سالنامه» به‌عنوان یکی دیگر از برنامه‌های این ناحیه یاد کرد و اظهار کرد: در این طرح، سالنامه مدرسه از آرزوهای دانش‌آموز و امضای او آغاز می‌شود و در ادامه، فعالیت‌های مختلف فرهنگی، دانشی، معرفتی، اخلاقی و ورزشی دانش‌آموزان در آن ثبت و ضبط می‌شود.

صادقی ادامه داد: این سالنامه در چهار نسخه چاپ می‌شود که یک نسخه در آموزش و پرورش نگهداری خواهد شد، یک نسخه در موزه کانون ادب قرار می‌گیرد و یک نسخه نیز در اختیار خود دانش‌آموز قرار خواهد گرفت.

وی افزود: ثبت فعالیت‌ها و دستاوردهای دانش‌آموزان در این سالنامه می‌تواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر دانش‌آموز به مسیر رشد و پیشرفت خود فراهم کند.

ایجاد انگیزه رقابتی میان دانش‌آموزان

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد با اشاره به اهداف اجرای طرح سالنامه مدارس، تصریح کرد: یکی از اهداف این برنامه این است که دانش‌آموز تلاش بیشتری برای ثبت فعالیت‌ها و دستاوردهای خود داشته باشد و با انگیزه و روحیه رقابتی وارد عرصه‌های مختلف شود.

صادقی افزود: وقتی دانش‌آموز بداند فعالیت‌های علمی، فرهنگی، اخلاقی، ورزشی و معرفتی او ثبت می‌شود، انگیزه بیشتری برای حضور فعال در عرصه‌های مختلف پیدا خواهد کرد.

راه‌اندازی مراکز بزرگ آزمون در ناحیه یک

وی در ادامه از راه‌اندازی مراکز بزرگ آزمون و امتحان در ناحیه یک خرم‌آباد خبر داد و گفت: در همین راستا، بزرگ‌ترین مرکز آزمون و امتحان در هنرستان ولی‌عصر و مدرسه شهید چاغروند راه‌اندازی شده است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت آموزشی، فراهم کردن امکانات مناسب برای دانش‌آموزان و ایجاد بسترهای بهتر برای فعالیت‌های علمی و تربیتی انجام شده و تلاش می‌کنیم این مسیر را با جدیت ادامه دهیم.

۵۲ هزار دانش‌آموز در ناحیه یک خرم‌آباد؛ کمبود فضای آموزشی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد با اشاره به جمعیت بالای دانش‌آموزی این ناحیه، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۲ هزار دانش‌آموز در ناحیه یک خرم‌آباد مشغول به تحصیل هستند و ساماندهی این تعداد دانش‌آموز در مدارس دولتی، با توجه به ظرفیت‌های موجود، کار دشواری است.

عنایت صادقی افزود: یکی از مسائلی که در ناحیه یک خرم‌آباد با آن مواجه هستیم، کمبود فضای آموزشی است و این مسئله با توجه به جمعیت دانش‌آموزی موجود، نیازمند توجه ویژه مسئولان است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۷ هزار دانش‌آموز در مدارس غیردولتی ناحیه یک تحصیل می‌کنند و اگر به هر دلیل، از جمله شرایط اقتصادی و تورم، بخشی از این دانش‌آموزان بخواهند وارد مدارس دولتی شوند، ساماندهی این تعداد دانش‌آموز در فضاهای آموزشی موجود بسیار دشوار خواهد بود.

ضرورت توجه ویژه به توسعه فضاهای آموزشی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد با تأکید بر ضرورت توسعه فضاهای آموزشی، گفت: از مسئولان، به‌ویژه مجموعه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، عاجزانه درخواست داریم نگاه ویژه‌ای به وضعیت مدارس ناحیه یک خرم‌آباد داشته باشند.

صادقی افزود: جمعیت دانش‌آموزی ناحیه یک بسیار بالاست و ظرفیت فضاهای آموزشی موجود پاسخگوی نیازها و مطالبات روزافزون خانواده‌ها نیست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰۰ فضای فیزیکی آموزشی در ناحیه یک خرم‌آباد وجود دارد، اما با توجه به تعداد دانش‌آموزان و رشد جمعیت دانش‌آموزی، این تعداد فضا نمی‌تواند به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای موجود باشد.

تأمین فضای مناسب، مطالبه خانواده‌ها و دانش‌آموزان

صادقی با اشاره به اهمیت کیفیت فضای آموزشی در فرآیند تعلیم و تربیت، اظهار کرد: خانواده‌ها حق دارند انتظار داشته باشند فرزندانشان در یک بستر امن، مناسب و استاندارد تحصیل کنند.

وی افزود: هدف ما این است که دانش‌آموزان بتوانند در فضایی خوب و ایده‌آل که شایسته و درخور آنهاست، به تحصیل ادامه دهند؛ اما تحقق این موضوع نیازمند توسعه زیرساخت‌های آموزشی و افزایش سرانه فضای آموزشی در ناحیه یک خرم‌آباد است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت ۵۲ هزار نفری دانش‌آموزان و احتمال افزایش تقاضا برای تحصیل در مدارس دولتی، لازم است از هم‌اکنون برای توسعه فضاهای آموزشی برنامه‌ریزی شود تا در سال‌های آینده با چالش جدی‌تری در زمینه ساماندهی دانش‌آموزان مواجه نشویم.

وی تأکید کرد: توجه ویژه به ساخت، توسعه، تجهیز و بهسازی مدارس ناحیه یک خرم‌آباد، یک ضرورت است و امیدواریم مسئولان مرتبط، به‌ویژه مجموعه نوسازی و تجهیز مدارس، این موضوع را با جدیت بیشتری دنبال کنند.

کمبود فضای آموزشی؛ مهم‌ترین چالش ناحیه یک خرم‌آباد

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد با تأکید بر اینکه کمبود فضای فیزیکی آموزشی مهم‌ترین چالش این ناحیه است، گفت: با توجه به استقبال خانواده‌ها و دانش‌آموزان از برخی مدارس، امسال ناچار شدیم تعدادی از مدارس را به‌صورت دوشیفته اداره کنیم.

در برخی مدارس حدود ۱۵ کلاس به ظرفیت موجود اضافه شد تا بتوانیم بخشی از نیاز دانش‌آموزان را پاسخ دهیم

عنایت صادقی افزود: در همین راستا، در برخی مدارس حدود ۱۵ کلاس به ظرفیت موجود اضافه شد تا بتوانیم بخشی از نیاز دانش‌آموزان را پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: با وجود این اقدامات، همچنان در زمینه فضای آموزشی با محدودیت جدی مواجه هستیم و ظرفیت موجود با تعداد دانش‌آموزان و میزان تقاضای خانواده‌ها تناسب کافی ندارد.

محدودیت ثبت‌نام دانش‌آموزان در اولویت «ب» هدایت تحصیلی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد با اشاره به وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان در فرآیند هدایت تحصیلی، اظهار کرد: در حال حاضر در بحث هدایت تحصیلی، مدارس امکان ثبت‌نام دانش‌آموزان دارای اولویت «الف» را دارند.

صادقی افزود: برخی خانواده‌ها متقاضی ثبت‌نام فرزندانشان با اولویت «ب» هستند، اما در شرایط فعلی اجازه ثبت‌نام این گروه را نداریم.

وی تصریح کرد: قانون و سازوکارهای تعیین‌شده، ثبت‌نام دانش‌آموزان با اولویت «الف» را در این مرحله مجاز دانسته و اگر بخواهیم برخلاف این سازوکار اقدام کنیم، آموزش و پرورش ناحیه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

۱۹۸ مدرسه دولتی و ۲۰۲ مدرسه غیردولتی در ناحیه یک

صادقی با اشاره به تعداد مدارس ناحیه یک خرم‌آباد، گفت: در حال حاضر حدود ۲۰۲ مدرسه غیردولتی و ۱۹۸ مدرسه دولتی در ناحیه یک داریم.

وی افزود: البته از نظر فضای فیزیکی، تعداد فضاهای آموزشی موجود ممکن است بیش از تعداد مدارس دولتی باشد، اما مسئله اصلی، تناسب این فضاها با جمعیت دانش‌آموزی و همچنین کیفیت و استاندارد فضای آموزشی است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد تأکید کرد: مهم‌ترین چالش و مشکل ما قطعاً در حوزه فضای فیزیکی آموزشی است؛ فضایی که باید برازنده و درخور دانش‌آموزان باشد و بتواند شرایط مناسبی را برای تحصیل آنها فراهم کند.

درخواست نگاه ویژه به ناحیه یک خرم‌آباد

صادقی با تأکید دوباره بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی، اظهار کرد: مجدداً درخواست ما این است که مسئولان، به‌ویژه مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، نگاه ویژه و خاصی به آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد داشته باشند.

وی افزود: با توجه به جمعیت بالای دانش‌آموزی ناحیه، تعداد مدارس دولتی و غیردولتی و میزان تقاضای خانواده‌ها، توسعه فضاهای آموزشی یک ضرورت جدی است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک خرم‌آباد خاطرنشان کرد: هدف ما این است که دانش‌آموزان در فضایی امن، استاندارد و متناسب با شأن آنها تحصیل کنند و برای تحقق این هدف، افزایش و بهبود فضاهای آموزشی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

صادقی گفت: استفاده از ظرفیت مدارس موجود، ایجاد کلاس‌های جدید و دوشیفته کردن برخی مدارس، راهکارهای موقتی برای پاسخگویی به نیاز فعلی است، اما برای حل اساسی این چالش باید توسعه فضاهای آموزشی ناحیه یک خرم‌آباد در اولویت قرار گیرد.