دود ؛ سهم مردم گچساران از تولید 25 درصدی نفت و گاز کشور

به گزارش خبرنگار مهر در، گچساران شهرستانی است که به گفته کارشناسان، تولید روزانه نفت آن برابر با تولید کل نفت کشور الجزایر است و روزانه حدود ‪ ۷۵۰ ‬ هزار بشکه نفت از چاههای نفت آن تولید و به خارج صادر می‌شود اما همچنان محروم مانده است .

یکی از پروژه هایی که مردم گچساران سالهاست در انتظار احداث آن به سر می برند پتروشیمی گچساران است که به رغم گذشت چندین سال از کلنگ زنی آن، همچنان جای کلنگ آن باقی است و اجرای آن در پس وعده های امروز و فردا گم شده است .

نبود سرمایه‌گذاری و اجرا نشدن طرحها و عدم احداث بنگاههای بزرگ اقتصادی و زیربنایی در این شهرستان باعث شده تا تنها دود چاههای نفت نصیب تولید کننده یک چهارم نفت کشور شود.

علاوه بر بالابودن نرخ بیکاری و کمبود زیرساخت های اولیه در این شهرستان، آلودگی هوای ناشی از چاههای نفت و گاز، زندگی مردم مناطق جنوبی این شهرستان را با مشکل مواجه کرده است .

طبق نتایج کارشناسان میانگین غلظت ذرات معلق در این شهر در تابستان 226، بهار 167، پاییز 111 و زمستان 87 میکروگرم است.

در سه ماه اردیبهشت، تیر و مرداد غلظت ذرات معلق بالاتر از حد مجاز یعنی 260 میکروگرم بر متر مکعب است . این در حالی است که با ورود سرزده گرد وغبار عربی این وضعیت تشدید یافته و نفس کشیدن را برای مردم سخت تر می کند .

طبق بررسیهای سازمان بهداشت جهانی به ازای افزایش هر 10 میکرو گرم ذرات معلق در هوا میزان مرگ و میر یک تا سه درصد افزایش می یابد.

بر این اساس وجود آلودگی های ناشی از تاسیسات عظیم نفت و گاز و عوامل زمینه ساز آلودگی هوا از جمله کمبود باران و خشکی هوا، گرما و طولانی بودن فصل گرم، تراکم نسبتا بالای جمعیت و کمبود فضای سبز در شهر، شهروندان این شهر و روستاهای جنوبی را با مشکل مواجه کرده است.

منطقه جنوبی شهرستان گچساران دارای ذخایر عظیم نفتی و گازی است و در این منطقه بیش از دهها چاه و تأسیسات نفتی وجود دارد .

به گفته بخشدار مرکزی گچساران، آلودگی هوای روستاهای مجاور چاهها و تأسیسات نفتی در گچساران، تنفس عادی را به خصوص در روستاهای "کمبل"، "آب شیرین"، "بی بی جان آباد"، "آبکل" و "بی بی حکیمه" را دشوار کرده است.

داود ایوبی بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در تعدادی از تأسیسات نفتی و گازی منطقه تجهیزات لازم برای رفع آلودگی را نصب کرده اما آلودگی هوا همچنان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: آلودگی هوا در گچساران و روستاهای جنوبی نسبت به سالهای گذشته کمتر شده اما به طور کامل برطرف نشده است.

عطا پورشیرزاد با بیان اینکه آلودگی ناشی از چاههای نفت به دلیل پخش شدن در فضای باز با دستگاههای موجود این سازمان قابل اندازه گیری نیست، افزود: برای سنجش آلودگی در این مناطق نیازمند دستگاهی با توانمندی اندازه گیری هیدروکربنها هستیم که با تامین اعتبار و خرید این دستگاه می توان به صورت علمی میزان آلودگی را اعلام کرد.

وی بیان داشت: هر نوع آلودگی هوا حتی در میزان کم نیز در دراز مدت تاثیرات منفی بر سلامت انسانها دارد بر این اساس ضرورت دارد مسئولان امر هر چه سریعتر نسبت به نصب دستگاههای کاهش آلودگی در این مناطق اقدام کنند.

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محمدشریف اسلامی نژاد

