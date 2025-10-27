نفس های شماره دار آب شیرینی ها در سایه فلرها؛ ۴ هزار نفر معطل درمانگاه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-فاطمه کریمی: اینجا آب شیرین، جایی که نفس‌ها نفس‌های به شماره افتاده، در همسایگی و سایه فلرهای نفتی: مکانی که نماد صنعت، ثروت و درآمد ملی است.

ثروتی که سال‌ها است جان و سلامت مردم را به خطر انداخته، اهالی این روستا در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گویند: در کنار منبع عظیم ثروت ملی، از ابتدایی‌ترین امکانات درمانی محرومند.

و چشم‌امیدشان به وعده‌هایی است که مسئولان برای احداث درمانگاه داده‌اند، وعده‌ای که تحقق آن می‌تواند جان تازه‌ای به رگ‌های این روستا بدمد.

ساکنان در معرض تهدید

در این رابطه دهیار روستای آب شیرین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محاصره شدن این روستا توسط دو یونیت نفتی، از نبود زیرساخت‌های اولیه برای یک زندگی سالم انتقاد کرد و گفت: وجود فلرها «مشعل‌های سوزاننده گاز» در نزدیکی محل سکونت مردم، آسیب جدی به سلامت، به ویژه به دانش‌آموزان وارد کرده است.

مهناز قلی‌زاده با بیان اینکه بیشتر مردم این روستا فاقد شغل و درآمد پایدار هستند، خواستار جمع‌آوری این فلرها و احداث یک «درمانگاه گسترده جامع سلامت» با امکانات کامل توسط شرکت نفت شد.

وی کمبود ماشین آتش‌نشانی، آمبولانس و نبود کانال سیلابی را از دیگر مشکلات جدی این روستا عنوان کرد.

سلامت مردم در ساختمانی غیراستاندارد

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران هم در گفت و گو با خبرنگار مهر، از وضعیت نامناسب سلامت در آب شیرین پرده برداشت و گفت: اگرچه در سال ۱۳۹۹ یک مرکز سلامت در این روستا افتتاح شد، اما این ساختمان فاقد استانداردهای لازم است.

سید امین رضایی اظهار کرد: همکاران ما در یک ساختمان قدیمی خانه بهداشت که تنها برای فعالیت یک بهورز طراحی شده، مجبور به ارائه خدمات هستند و به دلیل محدودیت فیزیکی، امکان ارائه خدمات پاراکلینیکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و حضور دائمی پزشک میسر نیست.

دیابت و فشار خون در کمین مردم

وی با هشدار جدی درباره تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آلایندگی‌های نفتی بر سلامت مردم، گفت: مردم این روستا از حیث بیماری‌های فشار خون و دیابت در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و این آلودگی‌ها می‌تواند وضعیت آنان را بدتر کند.

یک طرح جامع و انتظار برای ۱۶۰ میلیارد تومان

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران از ارسال یک طرح کامل به حوزه نفت برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی خبر داد و گفت: برای احداث ساختمان‌های استاندارد مراکز خدمات سلامت در چند روستای نفت‌خیز از جمله آب شیرین، به ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی اعتبار مورد نیاز برای احداث و تجهیز مرکز جامع سلامت در آب شیرین را ۲۳ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با این اعتبار می‌توان مرکزی با آزمایشگاه، پاراکلینیک، یونیت دندانپزشکی و یک دستگاه آمبولانس برای مردم این منطقه فراهم کرد.

هدف فلرها؛ دفع ایمن گازها

در مقابل، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در گفت و گو با خبرنگار مهر، جمع‌آوری فلرها را غیرممکن خواند و گفت: اگر این فلرها نباشند، گازهای اضافی در محیط پخش و برای سلامتی مردم خطرناک‌تر است.

علی اکبر حافظی نیا اظهار کرد: هدف اصلی فلر، دفع ایمن این گازها از طریق احتراق کنترل شده برای جلوگیری از انفجار یا آتش‌سوزی است.

وی از برنامه‌های این شرکت برای جمع‌آوری بهتر گازها، تعمیرات دوره‌ای و به‌روزآوری دستگاه‌ها جهت کاهش آلایندگی خبر داد و گفت: با پیگیری مدیرعامل، ایمن‌سازی تمامی لوله‌های نفتی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وعده ساخت درمانگاه در مرحله پایانی دریافت اعتبار

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران با تأیید نبود یک ساختمان جامع درمانی در آب شیرین، از پیگیری‌های انجام شده برای احداث آن خبر داد و اظهار داشت: مکاتبات برای احداث درمانگاهی با تجهیزات پزشکی کامل، با پیگیری مدیرعامل نفت و نماینده مردم گچساران، در مرحله پایانی دریافت اعتبار در وزارت نفت است.

وی وعده داد: به زودی یک مرکز درمانی سلامت در این روستا احداث و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.