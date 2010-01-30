محل فرود آپولو 11 میراث تاریخی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در دستور جلسه این هیئت علاوه بر Tranquility Base، راه آهن پاسیفیک و مزرعه انگورهای کشمشی قرن 19 میلادی نیز وجود دارند که به عنوان میراث تاریخی به ثبت خواهند رسید.

تمامی آنچه توسط نیل آرمسترانگ و باز آلدرین دو فضانورد فضاپیمای آپولو بر سطح ماه و در منطقه Tranquility Base به جا مانده است نیز به عنوان آثار تاریخی ثبت خواهند شد.

این برنامه در پی تلاش پنج ایالت آمریکا به منظور نامگذاری Tranquility Base به عنوان منطقه تاریخی ملی آمریکا و منطقه میراث تاریخی جهانی سازمان ملل انجام خواهد گرفت. ایالتهای فلوریدا، آلاباما، نیو مکزیکو و تگزاس در کنار کالیفرنیا برای به ثبت رساندن این بخش از کره ماه تلاشهای فراوانی کرده اند.

بر اساس گزارش ان بی سی، اتاقک ایگل آپولو 11 در 20 جولای 1969 با صدای نیل آرمسترانگ که گفت: "هیوستون،Tranquility Base اینجاست، ایگل فرود آمد." بر روی سطح کره ماه فرود آمد. پس از بازگشت بخشی از این اتاقک به زمین بیش از 100 قطعه از ابزارها و زباله ها در این منطقه از ماه به جا مانده اند و مقامات آمریکایی قصد دارند با به ثبت رساندن آنها به گونه ای از این منطقه تاریخی محافظت کنند.