خبرگزاری مهر- گروه موسیقی: تاریخ موسیقی مذهبی ایران پس از پذیرش اسلام از سوی ایرانیان با مراسم موسیقی در دهه عاشورا آغاز میشود. موسیقی مذهبی در ایران در اساس به چهار شاخه تقسیم میشود که عبارت است از " روضهخوانی"، "نوحهخوانی"، "اذان و مناجات" و "تعزیه و شبیهخوانی" که منهای شاخه سوم دیگر بخشها منحصراً به عاشورا مربوط میشود.
کتاب "موسیقی عاشورا" در پی بررسی این نوع موسیقی است که از قرنها پیش در ایران رواج دارد. از بخشهای این کتاب میتوان به "مقدمه: نگاه تاریخی "، "موسیقی مذهبی"، نقدی بر قطعه عاشورا برای پیانوی تنها، اثر جواد معروفی" و نتهای برخی از آثار مرتبط با موسیقی عاشورا اشاره کرد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم: اغلب استادان موسیقی ایران در فن آواز در عین حال بزرگترین روضهخوانان و نوحهخوانان عصر خویش بودهاند. همچنین بزرگترین خوانندگان تعزیه از اساتید کهن آواز در موسیقی ردیفی و دستگاهی ایران محسوب میشوند.
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