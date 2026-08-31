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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

واکسیناسیون رایگان ۳۵ هزار رأس دام سنگین بوشهر علیه تب برفکی

واکسیناسیون رایگان ۳۵ هزار رأس دام سنگین بوشهر علیه تب برفکی

بوشهر- مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: طرح واکسیناسیون رایگان دام‌های سنگین علیه بیماری تب برفکی در استان آغاز شده و حدود ۳۵ هزار رأس گاو و گوساله تحت پوشش این طرح قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح دوشنبه در حاشیه اجرای طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در روستای زیارت شهرستان دشتستان اظهار کرد: همزمان با میلاد پیامبر اعظم(ص) و آغاز هفته دولت، اجرای طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در روستای زیارت و مجتمع دامداری این منطقه آغاز شد.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش سطح ایمنی دام‌ها و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی اجرا می‌شود و دام‌های سنگین شامل گاو و گوساله را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به جمعیت دامی استان گفت: در استان بوشهر حدود ۳۵ هزار رأس دام سنگین و بیش از یک میلیون رأس دام سبک شامل گوسفند و بز وجود دارد.

واکسیناسیون رایگان ۳۵ هزار رأس دام سنگین بوشهر علیه تب برفکی

رهنما ادامه داد: واکسن مورد استفاده در این طرح، سویه‌های مختلف تب برفکی از جمله سویه بومی و همچنین سویه جدیدی را که سال گذشته وارد کشور شده، پوشش می‌دهد.

وی بیان کرد: این واکسن با همکاری سازمان دامپزشکی کشور و بخش خصوصی تأمین و در اختیار دامداران قرار گرفته است و با یک نوبت واکسیناسیون می‌تواند سطح ایمنی مناسبی را در دام‌ها ایجاد کند.

رهنما با تأکید بر اهمیت مشارکت دامداران در اجرای این طرح گفت: امیدواریم با اجرای کامل واکسیناسیون، سطح ایمنی دام‌های سنگین استان در برابر تب برفکی افزایش یابد و دامداران با اطمینان خاطر بیشتری دوره پرورش دام خود را طی کنند.

واکسیناسیون رایگان ۳۵ هزار رأس دام سنگین بوشهر علیه تب برفکی

کد مطلب 6932871

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