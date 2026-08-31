واکسیناسیون رایگان ۳۵ هزار رأس دام سنگین بوشهر علیه تب برفکی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رهنما صبح دوشنبه در حاشیه اجرای طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در روستای زیارت شهرستان دشتستان اظهار کرد: همزمان با میلاد پیامبر اعظم(ص) و آغاز هفته دولت، اجرای طرح واکسیناسیون رایگان تب برفکی در روستای زیارت و مجتمع دامداری این منطقه آغاز شد.

وی افزود: این طرح با هدف افزایش سطح ایمنی دام‌ها و پیشگیری از شیوع بیماری تب برفکی اجرا می‌شود و دام‌های سنگین شامل گاو و گوساله را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به جمعیت دامی استان گفت: در استان بوشهر حدود ۳۵ هزار رأس دام سنگین و بیش از یک میلیون رأس دام سبک شامل گوسفند و بز وجود دارد.

رهنما ادامه داد: واکسن مورد استفاده در این طرح، سویه‌های مختلف تب برفکی از جمله سویه بومی و همچنین سویه جدیدی را که سال گذشته وارد کشور شده، پوشش می‌دهد.

وی بیان کرد: این واکسن با همکاری سازمان دامپزشکی کشور و بخش خصوصی تأمین و در اختیار دامداران قرار گرفته است و با یک نوبت واکسیناسیون می‌تواند سطح ایمنی مناسبی را در دام‌ها ایجاد کند.

رهنما با تأکید بر اهمیت مشارکت دامداران در اجرای این طرح گفت: امیدواریم با اجرای کامل واکسیناسیون، سطح ایمنی دام‌های سنگین استان در برابر تب برفکی افزایش یابد و دامداران با اطمینان خاطر بیشتری دوره پرورش دام خود را طی کنند.