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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

باند فرودگاه ساری تا آذرماه به‌طور کامل بهسازی می‌شود

باند فرودگاه ساری تا آذرماه به‌طور کامل بهسازی می‌شود

یک مقام مسئول شرکت فرودگاه‌ها گفت: عملیات بهسازی کامل باند فرودگاه شهدای ساری با هدف ارتقای ایمنی پروازها، افزایش ظرفیت نشست و برخاست و استانداردسازی سطح باند تا آذرماه به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا دهقانی‌زاده، معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از آغاز عملیات بهسازی کامل باند فرودگاه شهدای ساری خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی پروازها، افزایش ظرفیت نشست و برخاست هواپیماها و استانداردسازی سطح باند، طبق برنامه زمان‌بندی تا آذرماه سال جاری به پایان می‌رسد.

وی افزود: پس از انجام مطالعات فنی و بررسی ضرورت بهسازی باند، عملیات اجرایی این پروژه پس از طی فرآیندهای قانونی، از ۱۵ مردادماه سال جاری توسط پیمانکار مربوطه آغاز شده است.

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بیان کرد: اگرچه طی سال‌های گذشته بخش‌هایی از باند فرودگاه ساری در چند مرحله و با هدف حفظ ایمنی نشست و برخاست هواپیماها بهسازی شده بود، اما بر اساس بررسی‌های فنی انجام‌شده از سوی مهندسان و کارشناسان اداره‌کل عمران و توسعه فرودگاه‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، با توجه به میزان خرابی‌های موجود و ضرورت اجرای بهسازی اساسی، تصمیم بر اجرای کامل عملیات بهسازی باند این فرودگاه گرفته شد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اجرای این پروژه گفت: با پیگیری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مساعدت استاندار مازندران، فعالیت‌های اجرایی بهسازی باند فرودگاه ساری از دو هفته پیش و در قالب یک برنامه زمان‌بندی‌شده آغاز شده است.

دهقانی‌زاده ادامه داد: قرارداد اجرای پروژه پس از برگزاری مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی توانمندی پیمانکاران، در ۹ آبان‌ماه سال گذشته منعقد شد و برای اجرای این پروژه عمرانی، بیش از ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

افزایش ایمنی و ظرفیت باند فرودگاه ساری

وی کاهش و حذف پدیده FOD (اجسام خارجی روی سطح باند)، افزایش ایمنی هنگام نشست و برخاست هواپیماها، یکنواخت‌سازی سطح باند، رفع ناهمواری‌ها، بامپی‌ها و دست‌اندازهای موجود، افزایش ظرفیت باربری باند و استانداردسازی ضریب اصطکاک را از مهم‌ترین مزایای اجرای پروژه بهسازی باند فرودگاه شهدای ساری عنوان کرد.

باند جدید ساری ۲۷۴۰ متر طول دارد

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت: پس از اجرای عملیات بهسازی، طول باند فرودگاه ساری ۲۷۴۰ متر خواهد بود و عرض باند با احتساب ۷.۵ متر شانه (Shoulder) در هر طرف، به ۶۰ متر می‌رسد.

وی یادآور شد: اجرای عملیات عمرانی مربوط به سامانه روشنایی، از جمله لوله‌گذاری در زیر آسفالت شانه‌های باند و تهیه و نصب هندهول‌های روشنایی در استریپ‌ها نیز از مهم‌ترین مشخصات فنی پروژه بهسازی باند فرودگاه شهدای ساری است.

دهقانی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قرارداد منعقدشده با پیمانکار، مقرر است عملیات بهسازی باند فرودگاه ساری مطابق برنامه زمان‌بندی تا آذرماه سال جاری به پایان برسد.

کد مطلب 6932872
زهره آقاجانی

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