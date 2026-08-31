محمدحسن باقریشکیب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دوشنبه انتظار میرود در ساعات بعدازظهر سرعت باد در اکثر مناطق استان افزایش یابد و شاهد وزش باد نسبتا شدید تا شدید لحظهای باشیم.
وی وضعیت جوی استان را تا پایان هفته جاری غالبا صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در ساعات بعدازظهر توصیف کرد و افزود: تا پایان هفته در برخی ساعات غبار رقیق نیز در آسمان استان پیشبینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان با اشاره به تغییرات دمایی گفت: براساس نقشههای پیشبینی تا روز پنجشنبه دمای بیشینه حدود ۳ درجه کاهش خواهد یافت که نتیجه آن خنکتر شدن هوای استان در نیمه دوم هفته جاری است.
باقریشکیب به تشریح وضعیت دمایی استان در شبانهروز گذشته پرداخت و گفت: در این مدت بیشینه دمای استان با ۳۶ درجه سانتیگراد در شهرستانهای نهاوند، قهاوند و فامنین ثبت شد و شهرستان بهار با ۱۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کمینه و بیشینه دمای ایستگاه فرودگاه همدان نیز در شبانهروز گذشته بهترتیب ۱۶ و ۳۴ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
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