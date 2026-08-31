پیام تبریک پوتین به رهبر مخالفان دولت در ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) در بیانیهای اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای روبرت کوچاریان، رئیسجمهوری پیشین ارمنستان پیام تبریک تولد فرستاد.
پوتین در پیام تبریک خود به کوچاریان، برای او و اعضای خانوادهاش در مواجهه با چالشهایی که در حال حاضر با آن روبهرو هستند، صبر و قدرت آرزو کرد.
هفته گذشته، دستگاه قضایی ارمنستان، کوچاریان را بازداشت و به فساد در دوران ریاستجمهوریاش متهم کرد.
دادستان کل ارمنستان در بیانیهای اعلام کرد کوچاریان که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ رئیسجمهوری ارمنستان بود، از سمت رسمی خود در آن زمان برای انتقال اموال متعلق به دولت به خود و افراد مرتبط با خود استفاده کرده و منشأ این اموال را پنهان کرده است.
نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان، از زمان پیروزی در انتخابات مجدد در ماه ژوئن، روندی را دنبال کرده که منتقدانش آن را سرکوب گسترده مخالفان سرسخت دولت میدانند؛ این مخالفان شامل سیاستمداران مخالف، رهبران کلیسا و گروههای جامعه مدنی هستند.
رهبر کلیسای ارمنستان در حال حاضر در پروندهای در حال محاکمه است که کلیسا آن را سیاسی میداند. همچنین دو تن دیگر از چهرههای برجسته مخالفان، گاگیک تاروکیان و سامول کاراپتیان، به ترتیب در بازداشت پیش از محاکمه و حبس خانگی به سر میبرند و منتظر برگزاری دادگاههای خود هستند.
ارمنستان در دوران نخستوزیری پاشینیان که پس از اعتراضات خیابانی سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید، به غرب نزدیکتر شده و از مسکو فاصله گرفته است؛ روسیه در این کشور واقع در قفقاز جنوبی یک پایگاه نظامی بزرگ دارد. کوچاریان در دوران ریاستجمهوری خود از روابط نزدیک میان ایروان و مسکو حمایت میکرد.
سرکوب اخیر دولت بهویژه افرادی را هدف قرار داده است که طرفدار روسیه تلقی میشوند.
دستگاه قضایی ارمنستان، کوچاریان ۷۱ ساله را به پولشویی، دریافت رشوه و سوءاستفاده از قدرت متهم کرد. ۹ نفر دیگر، از جمله یکی از پسران او، نیز در این ارتباط بازداشت شده اند.
کوچاریان رهبر ائتلاف ارمنستان، دومین بلوک بزرگ مخالف دولت در پارلمان است.
او پیشتر نیز در سال ۲۰۱۹ به دلیل اقداماتش پس از انتخابات مورد مناقشه مارس ۲۰۰۸ بازداشت و محاکمه شده بود. در جریان درگیریهای آن زمان میان پلیس و معترضان، دستکم ۱۰ نفر کشته شدند. اتهامات بعداً لغو شد و این محاکمه در سال ۲۰۲۱ پایان یافت.
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