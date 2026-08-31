به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان شهید «علی‌محمد رضایی» را به عنوان شهید شاخص شهریورماه معرفی کرد. این اقدام در راستای اجرای دستور استاندار همدان مبنی بر نام‌گذاری واحدهای اداری به نام شهدا در سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است.

براساس این طرح کانون پرورش فکری استان برنامه‌های فرهنگی، هنری و ادبی خود را در هر ماه با محوریت یکی از شهدای نوجوان استان برگزار می‌کند و در این برنامه‌ها مربیان مراکز ضمن تشریح سیره اخلاقی، منش و زندگی شهید منتخب ویژگی‌های رفتاری این شهدا را برای کودکان و نوجوانان تبیین و با آنها به گفت‌وگو می‌پردازند.

شهید «علی‌محمد رضایی» متولد ۲۵ شهریور ۱۳۴۳ در شهر جوکار از توابع شهرستان ملایر است. وی که فرزند پنجم خانواده‌ای زحمتکش بود در نوجوانی از ورزشکاران شناخته‌شده رشته فوتبال در شهر خود محسوب می‌شد و شجاعت، جسارت، حیا و گذشت از جمله ویژگی‌های بارز شخصیتی این شهید بود.

شهید رضایی با آغاز دوران دفاع مقدس به عنوان جهادگر به مناطق عملیاتی اعزام شد و در کسوت راننده لودر با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر به احداث خاکریز و آماده‌سازی مواضع دفاعی رزمندگان پرداخت.

این شهید والامقام سرانجام در ۹ مرداد ۱۳۶۲ در منطقه مهران و در جریان عملیات والفجر در سن ۱۹ سالگی بر اثر اصابت تیر به گلو به شهادت رسید.

امروزه استادیوم ورزشی شهر جوکار به پاس خدمات و فداکاری‌های این شهید به نام او مزین شده است تا یاد و خاطره این جوان ورزشکار و جهادگر برای نسل‌های آینده زنده بماند.