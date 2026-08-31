به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین صفوی رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران از تأمین و ورود سامانه‌های پیشرفته کاشت فعال هدایت استخوانی خبر داد؛ فناوری نوینی که امکان درمان و توان‌بخشی شنوایی گروهی از کودکان و بزرگسالان را در داخل کشور فراهم می‌کند.

وی با اعلام این خبر گفت: برخی بیماران با وجود برخورداری از حلزون شنوایی سالم یا نسبتاً سالم، به‌دلیل مشکلات مادرزادی یا اکتسابی گوش خارجی و میانی، نمی‌توانند صدا را به‌درستی دریافت کنند. سمعک‌های معمولی نیز در تعدادی از این بیماران اثربخشی کافی ندارند یا به‌دلیل شرایط گوش قابل‌استفاده نیستند.

وی افزود: سامانه‌های کاشت فعال هدایت استخوانی می‌توانند برای گروهی از بیماران دارای ناهنجاری مادرزادی لاله یا مجرای گوش، بسته‌بودن مجرای گوش، عفونت‌ها و ترشحات مزمن، آسیب‌های گوش میانی، کم‌شنوایی انتقالی یا مختلط و همچنین برخی مبتلایان به ناشنوایی یک‌طرفه مورد استفاده قرار گیرند.

صفوی درباره نحوه عملکرد این فناوری توضیح داد: بخش اصلی سامانه با جراحی در زیر پوست قرار می‌گیرد و پردازشگر خارجی، صداهای محیط را دریافت می‌کند. سپس ارتعاشات صوتی از طریق استخوان جمجمه مستقیماً به حلزون گوش منتقل می‌شود. به این ترتیب، مسیر آسیب‌دیده گوش خارجی یا میانی دور زده می‌شود و بیمار می‌تواند صدا را بهتر دریافت و درک کند.

رئیس هیئت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران ادامه داد: براساس برآوردهای موجود، حدود ۱۰ درصد افراد دارای کم‌شنوایی با انواع انتقالی یا مختلط کم‌شنوایی مواجه‌اند؛ بااین‌حال، تنها بخشی از آنان کاندیدای این نوع کاشت هستند. انتخاب بیمار باید پس از انجام آزمایش‌های شنوایی، تصویربرداری و ارزیابی مشترک متخصص گوش، حلق و بینی و شنوایی‌شناس انجام شود.

وی فراهم‌شدن این درمان در داخل کشور را گامی مهم در تکمیل زنجیره خدمات شنوایی دانست و گفت: تاکنون دسترسی بخشی از بیماران واجد شرایط به این فناوری محدود بود و برخی خانواده‌ها برای دریافت آن ناچار به مراجعه به خارج از کشور بودند. تأمین این سامانه‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌ها و دشواری‌های سفر، امکان انجام جراحی، تنظیم دستگاه، توان‌بخشی و پیگیری‌های پس از درمان را در داخل کشور فراهم می‌کند.

صفوی با اشاره به اهمیت تشخیص و درمان به‌موقع در کودکان اظهار کرد: تأثیر این درمان تنها به بهتر شنیدن محدود نمی‌شود؛ دسترسی به‌موقع به خدمات شنوایی می‌تواند بر رشد گفتار و زبان، یادگیری، عملکرد تحصیلی و ارتباطات اجتماعی کودکان اثر مستقیم داشته باشد. در بزرگسالان نیز بهبود شنوایی می‌تواند به افزایش استقلال، حفظ فعالیت‌های شغلی و ارتقای کیفیت زندگی کمک کند.

وی تأکید کرد: این فناوری جایگزین کاشت حلزون برای همه بیماران نیست، بلکه حلقه‌ای تکمیلی در درمان افرادی است که از سمعک‌های متعارف بهره کافی نمی‌برند و درعین‌حال کاندیدای معمول کاشت حلزون نیز نیستند. ورود این فناوری به کشور، گزینه‌های درمانی متخصصان و بیماران را توسعه داده و امکان ارائه درمان متناسب با شرایط هر بیمار را فراهم می‌کند.