550 هزار قطعه پرنده مهاجر در تالاب های مازندران سرشماری شد

کوروش ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: 75 گونه پرنده مهاجر آبزی و کنار آبزی و 15 گونه پرنده شکاری و وابسته به تالاب در سرشماری نیمه زمستانه امسال مشاهده و شمارش شد.

وی افزود: 280 هزار قطعه چنگر معمولی، 160 هزار قطعه انواع مرغابی شامل قو، غاز و اردک ها با 22 گونه، کنارآبزی ها با 22 گونه شامل آبچلیک، سلیم و تلیله ها و سایر گونه ها از جمله کشیم، پلیکان، باکلان، اِگرت، حواصیل، کاکایی و پرستوهای دریایی گونه هایی هستند که امسال در تالاب بین المللی پناهگاه حیات وحش میانکاله، دامگاه های فریدونکنار، لپوی زرینکلای جویبار، ازباران، سرخرود، برخی از آب بندان ها و کلیه نوار ساحلی دریای مازندران زمستان گذرانی می کنند.

وی نکته قابل توجه در سرشماری امسال را وجود گونه های در معرض خطر جهانی از جمله اردک سرسفید، عقاب دریایی دم سفید، پلیکان خاکستری و باکلان کوچک برشمرد که به تالاب های استان مهاجرت کرده اند.

کارشناس مسئول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران تصریح کرد: جمعیت پرندگان مهاجر امسال 40 درصد به علت اوضاع نامناسب جوی و جذر بیش از حد آب تالاب میانکاله کاهش داشته است که این کاهش در تالاب میانکاله مربوط به چنگر بوده است.

ربیعی، علت این کاهش را وضع جوی مساعد و جذر بیش از حد آب تالاب میانکاله دانست.

وی ادامه داد: پرندگان مهاجر زمستان گذران هر ساله از اواخر تابستان با سرد شدن هوا و بروز یخبندان در کشورهای حوزه شمالی از روسیه، غرب سیبری، قزاقستان، حوزه دریای سیاه و مدیترانه در مسیر مهاجرت به سمت نواحی جنوبی تر دریای خزر به تالاب های مازندران مهاجرت می کنند و اوایل فروردین به زادگاه خود باز می گردند.

کارشناس مسئول حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: بر اساس نتایج سرشماری های سال های گذشته هر ساله حدود یک میلیون قطعه پرنده مهاجر آبزی و کنارآبزی از 100-80 گونه برای بیش از 6 ماه از سال ، به تالاب های مازندران مهاجرت و زمستان گذرانی می کنند.