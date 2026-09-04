خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-علیرضا صفاری‌فر: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، بازار لوازم‌التحریر شهرستان اردستان نیز روزهای شلوغی را تجربه می‌کند؛ خانواده‌ها برای تهیه وسایل مورد نیاز فرزندان خود راهی فروشگاه‌ها شده‌اند و دانش‌آموزان در میان قفسه‌های پر از دفتر، مداد، مدادرنگی، جامدادی و کوله‌پشتی، اقلام مورد نیاز خود را انتخاب می‌کنند.

اما پشت این شور و شوق بازگشایی مدارس، دغدغه‌ای جدی برای خانواده‌ها وجود دارد؛ هزینه آماده‌سازی دانش‌آموز برای سال تحصیلی جدید. هزینه‌ای که تنها به خرید چند دفتر و مداد محدود نمی‌شود و کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات مدرسه را نیز شامل می‌شود.

گزارش میدانی خبرنگار مهر از بازار اردستان نشان می‌دهد خانواده‌ها هنگام خرید بیش از گذشته به قیمت کالاها توجه دارند و تلاش می‌کنند میان کیفیت، نیاز واقعی دانش‌آموز و توان اقتصادی خود تعادل برقرار کنند.

بازار لوازم‌التحریر گرم شد

با نزدیک شدن به روزهای بازگشایی مدارس، رفت‌وآمد خانواده‌ها در فروشگاه‌های لوازم‌التحریر افزایش یافته است. دانش‌آموزان در کنار والدین خود مشغول انتخاب وسایل مدرسه هستند و فروشندگان نیز پاسخگوی مشتریانی هستند که برای تکمیل فهرست خرید خود به بازار آمده‌اند.

علی از فروشندگان لوازم‌التحریر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش مراجعه خانواده‌ها در روزهای اخیر اظهار کرد: با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس، مراجعه مردم بیشتر شده و خانواده‌ها برای خرید دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگی و سایر لوازم مورد نیاز به فروشگاه مراجعه می‌کنند.

وی ادامه داد: البته قدرت خرید خانواده‌ها متفاوت است و خیلی از مشتریان ابتدا قیمت چند کالا را بررسی می‌کنند و بعد تصمیم می‌گیرند چه محصولی را خریداری کنند. کالاهای اقتصادی بیشتر مورد توجه خانواده‌هایی قرار گرفته که می‌خواهند هزینه‌های خرید مدرسه را مدیریت کنند.

این فروشنده درباره تغییر قیمت‌ها نسبت به سال گذشته نیز گفت: در برخی اقلام به‌خصوص دفتر، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و مواد اولیه، قیمت‌ها نسبت به گذشته تغییر داشته است، اما در بازار کالاهای مختلف با قیمت‌های متفاوت وجود دارد و مشتری می‌تواند متناسب با بودجه خود انتخاب کند.

وی یادآور شد: خانواده‌ها بیشتر به دنبال کالاهایی هستند که هم کیفیت قابل قبول داشته باشد و هم قیمت آن برایشان مناسب باشد.

والدین؛ خریدی که باید با حساب‌وکتاب انجام شود

در میان خانواده‌هایی که برای خرید لوازم مدرسه به بازار آمده‌اند، صحبت از قیمت‌ها و هزینه نهایی خرید موضوع مشترک بسیاری از آنهاست.

یکی از مادران اردستانی که برای تهیه لوازم مدرسه فرزندش به بازار آمده بود، به خبرنگار مهر گفت: امسال قبل از خرید سعی کردیم یک فهرست از وسایل ضروری تهیه کنیم تا هزینه‌ها کنترل شود. بعضی از وسایل سال قبل هنوز قابل استفاده است و نیازی ندیدیم دوباره آنها را بخریم.

وی افزود: شاید قیمت یک دفتر یا یک مداد به تنهایی خیلی زیاد نباشد، اما وقتی کیف، جامدادی، دفتر، مدادرنگی و بقیه وسایل را کنار هم قرار می‌دهیم، مبلغ نهایی قابل توجه می‌شود.

این مادر اردستانی ادامه داد: بچه‌ها معمولاً مدل‌ها و طرح‌های خاص را دوست دارند، اما امسال بیشتر سعی کردیم وسایلی را انتخاب کنیم که هم کیفیت مناسبی داشته باشد و هم هزینه خرید را بالا نبرد.

یکی دیگر از والدین اردستانی نیز با اشاره به تعدد هزینه‌های آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: هزینه شروع مدرسه فقط لوازم‌التحریر نیست؛ خانواده باید همزمان هزینه کیف و کفش، لباس و بعضی نیازهای دیگر را هم در نظر بگیرد و اگر چند فرزند مدرسه‌ای داشته باشد، مجموع هزینه‌ها بیشتر می‌شود.

وی بیان کرد: انتظار داریم قیمت‌ها شفاف باشد و نظارت بیشتری روی بازار وجود داشته باشد تا خانواده‌ها بتوانند با اطمینان خرید کنند.

سبد مدرسه زیر ذره‌بین قیمت‌ها

بررسی‌های میدانی و مقایسه قیمت‌های عرضه‌شده در بازار و فروشگاه‌های آنلاین در روزهای اخیر نشان می‌دهد قیمت لوازم‌التحریر برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ دامنه متفاوتی دارد. برای نمونه، دفتر مشق ۱۰۰ برگ ساده در برخی فروشگاه‌ها حدود ۱۹۱ هزار تومان و نمونه‌های سیمی و جلدطلقی با برندهای شناخته‌شده تا حدود ۲۶۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

در بخش نوشت‌افزار نیز قیمت‌ها با توجه به برند و کیفیت متفاوت است؛ یک بسته ۱۲عددی مداد مشکی استدلر در آخرین قیمت ثبت‌شده حدود ۵۸۲ هزار تومان و مداد رنگی ۱۲رنگ ایرانی در نمونه‌های مختلف از حدود ۱۸۹ هزار تومان تا بیش از ۳۴۵ هزار تومان عرضه شده است. در مدل‌های حرفه‌ای‌تر، قیمت مداد رنگی ۱۲رنگ حتی به بیش از ۶۰۰ هزار تومان نیز می‌رسد.

در سایر اقلام نیز اختلاف قیمت قابل توجه است؛ به‌عنوان نمونه، برآوردهای بازار برای پاک‌کن‌های معمولی حدود ۱۰۰ هزار تومان و برای تراش‌های مخزن‌دار از حدود ۹۰ هزار تومان تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان گزارش شده است. همچنین قیمت برخی مدادهای نوکی معمولی و باکیفیت در محدوده ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان قرار دارد.

این ارقام نشان می‌دهد هزینه تهیه سبد مدرسه به‌شدت به انتخاب برند، کیفیت و نوع کالا وابسته است و یک خانواده می‌تواند با انتخاب اقلام اقتصادی، هزینه را کنترل کند؛ در مقابل، خرید محصولات برند، فانتزی و حرفه‌ای می‌تواند رقم نهایی سبد لوازم‌التحریر را چند برابر افزایش دهد.

سبد خرید دانش‌آموز؛ از دفتر و مداد تا کوله و جامدادی

نیازهای دانش‌آموزان با توجه به مقطع تحصیلی متفاوت است، اما اقلامی مانند دفتر، مداد، خودکار، پاک‌کن، تراش، خط‌کش، مدادرنگی، جامدادی و کوله‌پشتی تقریباً در فهرست خرید بسیاری از خانواده‌ها قرار دارد.

در کنار این اقلام، برخی دانش‌آموزان به وسایلی مانند پوشه، ماژیک، چسب، قیچی، لوازم نقاشی و دیگر ابزارهای آموزشی نیز نیاز دارند که مجموع آنها می‌تواند هزینه سبد خرید را افزایش دهد.

یکی دیگر از فروشندگان لوازم‌التحریر اردستان به خبرنگار مهر درباره وضعیت بازار می‌گوید: تنوع کالا در بازار زیاد است و برای بیشتر اقلام، محصولات مختلف با قیمت‌های متفاوت وجود دارد. خانواده‌ها با توجه به بودجه خود انتخاب می‌کنند و معمولاً ابتدا سراغ وسایل ضروری می‌روند.

وی افزود: دفتر و نوشت‌افزار از اقلامی هستند که تقریباً همه دانش‌آموزان به آنها نیاز دارند و در این روزها تقاضای بیشتری برای آنها وجود دارد. کوله‌پشتی و جامدادی هم متناسب با سن دانش‌آموز و سلیقه خانواده خریداری می‌شود.

این فروشنده درباره رفتار مشتریان نسبت به قیمت‌ها بیان کرد: مشتری‌ها بیشتر از گذشته قیمت‌ها را مقایسه می‌کنند و قبل از خرید درباره کیفیت و قیمت کالا سؤال می‌پرسند. محصولات اقتصادی هم مشتری خودش را دارد.

افزایش قیمت کاغذ؛ یکی از عوامل افزایش قیمت دفتر

افزایش قیمت برخی اقلام نوشت‌افزار، به‌ویژه دفتر، از جمله موضوعاتی است که در آستانه بازگشایی مدارس مورد توجه خانواده‌ها قرار گرفته است.

عبدالمجید شفیعی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان اردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه با هدف نظارت بر بازار لوازم‌التحریر، کیف، کفش و پوشاک برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۱۸ واحد لوازم‌التحریر در شهرستان فعالیت دارند، افزود: وضعیت لوازم‌التحریر از لحاظ فراوانی در شهرستان مطلوب است و قیمت‌ها نیز بر اساس فاکتور خرید و طبق درصد سود قانونی بررسی و نظارت می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اردستان خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری لوازم‌التحریر توسط خود واحد صنفی بر اساس فاکتور خرید و احتساب سود قانونی محاسبه می‌شود و در حال حاضر از لحاظ تأمین و توزیع نوشت‌افزار کمبودی مشهود نیست.

شفیعی تصریح کرد: به واحدهای صنفی لوازم‌التحریر توصیه می‌شود به عرضه لوازم‌التحریر تولید داخلی اقدام کنند، چراکه لوازم‌التحریر خارجی قاچاق محسوب می‌شود. همچنین شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را از طریق تلفن ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی بیان کرد: در راستای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی، تشکیل گشت‌های مشترک و بازرسی مستمر از واحدهای صنفی در طول زمان طرح ویژه نظارتی انجام می‌شود.

رئیس اداره صمت اردستان اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت کاغذ در سال جدید، این تغییر قیمت بر تولید دفترچه‌ها تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آن شده است.

شفیعی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا تفاوت قیمتی در این حوزه در شهرستان اردستان نسبت به سایر شهرهای همجوار وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه تمام شهرستان‌ها لوازم‌التحریر خود را از استان تأمین می‌کنند، قیمت‌ها بر اساس فاکتور خرید و درصد سود قانونی است؛ بنابراین تفاوت چندانی ندارد.

نظارت بر بازار؛ از بازرسی تا رسیدگی به شکایت‌ها

همزمان با افزایش مراجعه خانواده‌ها به بازار، نظارت بر واحدهای صنفی نیز در دستور کار قرار گرفته است. اجرای طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهرماه، علاوه بر لوازم‌التحریر، بازار کیف، کفش و پوشاک را نیز دربرمی‌گیرد.

بر اساس اعلام اداره صمت اردستان، در این مدت گشت‌های مشترک و بازرسی‌های مستمر برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی انجام خواهد شد و شهروندان نیز می‌توانند موارد تخلف را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.

خرید مدرسه؛ دغدغه‌ای فراتر از یک دفتر و مداد

برای خانواده‌ها، آغاز سال تحصیلی تنها به تهیه چند قلم لوازم‌التحریر محدود نمی‌شود؛ هزینه‌های مرتبط با پوشاک، کیف و کفش و سایر نیازهای دانش‌آموز نیز همزمان مطرح است و مجموع این هزینه‌ها می‌تواند فشار قابل توجهی بر بودجه خانوار ایجاد کند.

در چنین شرایطی، خرید لوازم‌التحریر به یکی از نخستین هزینه‌های آغاز سال تحصیلی تبدیل شده است؛ هزینه‌ای که اگرچه هر قلم آن به تنهایی ممکن است رقم بزرگی نباشد، اما وقتی مجموعه‌ای از اقلام مورد نیاز در سبد خرید قرار می‌گیرد، مبلغ نهایی قابل توجه می‌شود.

از سوی دیگر، تنوع کالا در بازار این امکان را به خانواده‌ها می‌دهد که با توجه به توان مالی خود، میان محصولات مختلف انتخاب کنند؛ موضوعی که می‌تواند در مدیریت هزینه‌های خرید مدرسه مؤثر باشد.

مهر با دفترهای نو اما حساب‌های دقیق آغاز می‌شود

بازار لوازم‌التحریر اردستان در روزهای منتهی به بازگشایی مدارس، حال و هوای متفاوتی دارد؛ دانش‌آموزان در انتظار بازگشت به کلاس‌های درس هستند و خانواده‌ها در تلاشند فهرست خرید مدرسه را با کمترین فشار اقتصادی تکمیل کنند.

در این میان، تأمین مناسب کالا و نظارت بر قیمت‌ها دو ضلع مهم بازار نوشت‌افزار هستند؛ موضوعی که از یک سو به رونق کسب‌وکار فروشندگان و از سوی دیگر به آرامش خاطر خانواده‌ها کمک می‌کند.

مهر در راه است و بازار لوازم‌التحریر اردستان نیز روزهای پرتقاضایی را تجربه می‌کند؛ حالا چشم خانواده‌ها به قیمت‌ها و کیفیت کالاهاست و چشم بازار به نظارت‌ها، تا آغاز سال تحصیلی با دغدغه‌ای کمتر و هزینه‌ای منطقی‌تر برای خانوارها رقم بخورد.