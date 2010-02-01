یک آمریکایی به آزار جنسی کودکان هائیتی متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، انتظار می رود "داگلاس پریلتس" که متهم به سوء استفاده و آزار و اذیت جنسی کودکان هائیتی می باشد از اتهامات جدیدی که در این باره به وی وارد شده دفاع کند.

گفته می شود داگلاس پریلتس در مدرسه ای که در هائیتی تاسیس کرده بود از این کودکان سوء استفاده کرده است.

وی قرار است روز سه شنبه در نیوهیون در دادگاه فدرال حاضر و به این اتهامات پاسخ دهد.

پریلتس سال گذشته متهم به سواستفاده جنسی از 9 پسر بچه هائیتی شد که از آنها دفاع کرده، اما در کیفرخواست جدیدی که به تازگی مطرح شده دادستان قربانیان او را 18 نفر اعلام کرده است.

وکیل این آمریکایی گفته است که موکلش قرار است سه شنبه به اتهامات جدیدی که علیه او مطرح شده پاسخ دهد.

این شهروندن آمریکایی کودکان هائیتی را با وعده غذا، پول نقد، دادن تلفن همراه، کفش و تجهیزات الکترونیکی اغوا می کرده است.