به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته دوم رقابتهای جام آزادگان مقابل تیم هوادار تهران قرار خواهد گرفت.
این دیدار روز سهشنبه ۳۱ شهریورماه برگزار میشود و دو تیم برای کسب امتیاز در هفته دوم مسابقات به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
بر اساس برنامه اعلامشده، مسابقه هوادار تهران و بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز خواهد شد.
ورزشگاه پاس قوامین تهران به عنوان محل برگزاری این دیدار در نظر گرفته شده است.
تیم بعثت کرمانشاه در این مسابقه میهمان هوادار تهران خواهد بود و دومین دیدار خود در رقابتهای جام آزادگان را برگزار میکند.
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