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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

بعثت کرمانشاه در هفته دوم جام آزادگان به مصاف هوادار می‌رود

بعثت کرمانشاه در هفته دوم جام آزادگان به مصاف هوادار می‌رود

کرمانشاه - تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته دوم جام آزادگان، سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه برابر هوادار تهران به میدان می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته دوم رقابت‌های جام آزادگان مقابل تیم هوادار تهران قرار خواهد گرفت.

این دیدار روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه برگزار می‌شود و دو تیم برای کسب امتیاز در هفته دوم مسابقات به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسابقه هوادار تهران و بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز خواهد شد.

ورزشگاه پاس قوامین تهران به عنوان محل برگزاری این دیدار در نظر گرفته شده است.

تیم بعثت کرمانشاه در این مسابقه میهمان هوادار تهران خواهد بود و دومین دیدار خود در رقابت‌های جام آزادگان را برگزار می‌کند.

کد مطلب 6954365

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