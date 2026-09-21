به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته دوم رقابت‌های جام آزادگان مقابل تیم هوادار تهران قرار خواهد گرفت.

این دیدار روز سه‌شنبه ۳۱ شهریورماه برگزار می‌شود و دو تیم برای کسب امتیاز در هفته دوم مسابقات به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسابقه هوادار تهران و بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز خواهد شد.

ورزشگاه پاس قوامین تهران به عنوان محل برگزاری این دیدار در نظر گرفته شده است.

تیم بعثت کرمانشاه در این مسابقه میهمان هوادار تهران خواهد بود و دومین دیدار خود در رقابت‌های جام آزادگان را برگزار می‌کند.