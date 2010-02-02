توزیع سود سهام عدالت در روزهای تعطیل در کرج ادامه دارد

اکبر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: توزیع سود سهام عدالت همه روزه از ساعت 8 صبح تا 14 بعداز ظهر در محل ورزشگاه انقلاب این شهرستان انجام می شود.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیل و جشن پیروزی انقلاب اسلامی توزیع حواله سود سهام عدالت در مکان مذکور ادامه دارد.

دریافت سود سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت کرج در ادامه جدول زمان‌بندی دریافت سود سهام عدالت مشمولین این دوره را براساس نام خانوادگی به ترتیب حروف الفبا به این شرح اعلام کرد: الف-ب-پ-ت-ث 12 تا 18 بهمن ماه سال جاری، ج-چ-ح-خ 19 تا 23 ماه سال جاری، د-ذ-ر-ز-‍ ‍‍ژ 24 تا 26 ماه سال جاری، س-ش-ص-ض 27 تا 30 بهمن ماه سال جاری، ط-ظ-ع-غ یکم و دوم اسفند ماه سال جاری، ف-ق-ک-گ-ل سوم، چهارم و پنجم اسفند ماه سال جاری، م ششم و هفتم اسفند ماه سال جاری، ن-و-ه-ی هشتم و نهم اسفند ماه سال جاری است.

حیدری ادامه داد: سود سهام عدالت بازنشستگان نیروهای مسلح به حساب بانکی آنها واریز و نیاز به مراجعه حضوری ندارند.

وی تصریح کرد: بازنشستگانی که در موعد مقرر موفق به دریافت سود سهام عدالت خود نشوند می‌توانند از تاریخ 10 تا 15 اسفند ماه با مراجعه به محل تعیین شده نسبت به دریافت حواله سود سهام عدالت خود اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت تعاونی سهام عدالت کرج تأکید کرد: وصول این حواله‌ها محدودیت زمانی ندارد و این افراد تا پایان سال جاری برای دریافت سود سهام عدالت خود فرصت دارند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچ ثبت نامی در اداره تعاون این شهرستان انجام نمی شود گفت:ثبت نام از واجدین شرایط طی13 مرحله گذشته در ارگانهای ذیربط انجام شده و هیچ ثبت نامی در محل ادراه تعاون انجام نشده است لذا از شهروندان درخواست داریم برای ثبت نام به ادارات مربوط به صنف خود مراجعه کنند.

حیدری ادامه داد: افرادی که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند باید منتظر اطلاعیه های بعدی سازمان خصوصی سازی باشند.

توزیع سود سهام عدالت در کرج در ورزشگاه انقلاب به نشانی میانجاده ـ بلوار باغستان انجام می‌شود.