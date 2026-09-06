به گزارش خبرنگار مهر، میثم الوانپور عصر یکشنبه در جلسه ستاد بحران شهرداری آستارا، اظهار کرد: پس از اعلام همکاران هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع بارشهای شدید، نگرانیها را فوراً در گروه مدیریت بحران استان مطرح کردیم و با هماهنگی همکاران ستاد بحران شهرداری، جلسه اضطراری تشکیل شد تا هیچگونه غافلگیری در مواجهه با بحران رخ ندهد.
آمادهباش کامل شهرداری در نقاط حادثهخیز
شهردار آستارا با اشاره به سوابق آبگرفتگی در برخی محلات گفت: لایروبی انهار، جویها و کانالها در نقاطی مانند خیابان شیلات، فارابی، آبدینگ، جعفرنژاد، شالیزار، رستمیان، خلیلآباد و کشاورز در دستور کار قرار گرفته است که با توجه به اینکه این محلات در بارشهای گذشته بیشترین خطر را داشتهاند تلاش میکنیم پیش از آغاز بارندگی، مسیرهای آب کاملاً باز باشد.
وی افزود: امیدواریم این بارشها تنها موجب برکت شود و برای شهروندان، مسافران و کسبه دردسر ایجاد نکند.
تأکید بر رعایت نکات ایمنی و آمادگی دستگاهها
الوان پور در پایان با قدردانی از کارشناسان هواشناسی و اعضای ستاد بحران گفت: تمام واحدهای شهرداری در آمادهباش هستند و از شهروندان درخواست میکنیم نکات ایمنی را رعایت کنند. امیدواریم با همکاری دستگاهها و اطلاعرسانی دقیق، این سامانه بارشی بدون خسارت پشت سر گذاشته شود.
ورود سامانه پرفشار از آستارا؛ اوج بارش از فردا شب تا ظهر سهشنبه
در ادامه جلسه، فردین فرتوت نیا رئیس اداره هواشناسی شهرستان آستارا با اشاره به ماهیت سامانه پیشِرو گفت: ورود این سیستم پرفشار از ظهر فردا ابتدا با وزش باد شدید همراه خواهد بود و هسته اصلی بارش از غروب فردا تا ظهر سهشنبه در آستارا فعال میشود. پس از این بازه، بارشها ادامه دارد اما شدت آن کاهش مییابد.
وی تأکید کرد: ماهیت بارشها رگباری است و همین موضوع میتواند موجب آبگرفتگی سریع و ایجاد روانآب در مناطق پاییندست شود؛ بهویژه آنکه سطح زمین در مناطق کوهپایهای خشک است و قدرت نفوذ آب پایین آمده است.
هشدار درباره سیلاب و آبگرفتگی معابر
رئیس اداره هواشناسی آستارا با اشاره به تجربه بارشهای گذشته گفت: با وجود لایروبیهای اخیر، وقوع آبگرفتگی معابر عمومی محتمل است. سامانه پیشِرو پتانسیل ایجاد بارشهای بسیار سنگین را دارد و ممکن است در برخی نقاط کوهستانی بارشها به شکل برف رخ دهد.
وی همچنین درباره پیشبینیهای بلندمدت توضیح داد: مدلها نشان میدهند پاییز امسال احتمالاً بارشها حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرمال باشد، اما این قطعیت ندارد و پیشبینیهای بیش از پنج روز قابل اتکا نیست.
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