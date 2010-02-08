طرحهای تحقیقاتی دانشگاه آزاد ارومیه کاربردی نشده است

سهراب به نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طی دو سال اخیر 40 مقاله تحقیقاتی از دانشگاه آزاد ارومیه در ISI به چاپ رسیده که نسبت به طرحهای دانشگاه از آمار مطلوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اکثر طرحهایی که ما اجرا کرده ایم منجر به درج در مقالات علمی پژوهشی و ISI شده است در مورد کاربردی شدن این تحقیقات عنوان کرد: متاسفانه تاکنون هیچ یک از طرح های تحقیقاتی دانشگاه ارومیه به ثروت ملی تبدیل نشده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد ارومیه افزود: هشت مقاله چاپ شده دانشگاه در ISI مربوط به روشهای رمزگذاری (کریپتوگرافی) است که تاکنون هیچ نهاد و ارگانی داوطلب خرید و استفاده از آن نشده است.