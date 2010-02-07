به گزارش خبرنگار مهر، پخش مجموعه تلویزیونی "سالهای مشروطه" به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیهکنندگی علی لدنی از چندی پیش از شبکه سه شروع شده است. این مجموعه از ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه و زمان صدارت امیرکبیر تا انقلاب مشروطه را به تصویر میکشد و وقایع تاریخی را مورد بررسی قرار داده است.
در مجموعه "سالهای مشروطه" اکبر عبدی، محمد صادقی، آزیتا حاجیان، جمشید مشایخی، ایرج راد، محمد مطیع، رضا رویگری، زهیر یاری، شهرام عبدلی، داریوش کاردان، فرخ نعمتی، قاسم زارع، تینا پاکروان، یوسف صیادی، چنگیز وثوقی، ولیالله مومنی، مهری ودادیان، حسن کاخی، حسام نواب صفوی و محمدرضا شریفینیا و ... بازی کردند.
*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: مجموعه تلویزیونی "سالهای مشروطه" صرفاً یک مجموعه تاریخی نیست و بیشتر دراماتیک است. در واقع احساس میشود شما بیشتر روی اتفاقات حاشیهای تمرکز کردهاید تا تاریخ، تا بتوانید نظر مخاطب عام را جلب کنید و تنها به فکر جذب مخاطب خاص نبودید. چطور تصمیم گرفتید به این شکل به تاریخ بپردازید؟
- محمدرضا ورزی، کارگردان: در حال حاضر نه در ایران، بلکه در همه دنیا حوصله مخاطب زود سر میرود، به همین دلیل ما فیلمسازان باید خودمان را بشکنیم و ساختارشکنی کنیم و بر اساس ذائقه امروز مخاطب اثری را خلق کنیم. این ذائقه لحظات خشک تاریخی را نمیپسندد و به آن علاقهای ندارد. اگر ریتم کار کند باشد یا قصه برایش جا نیفتاد، مسلماً تلویزیون را بلافاصله خاموش میکند. به همین دلیل در مجموعه تلویزیونی "سالهای مشروطه" تلاش کردم درام را در تاریخ تزریق کنم تا بتوانم پاسخگوی ذائقه مخاطب امروز باشد. در واقع از ابزار درام برای این مجموعه کمک گرفتم.
*در مجموعه "سالهای مشروطه" روی قصه امینه و اصلان خدمتکاران قصر بیش از حد تمرکز کردید، حتی هر چه قصه جلوتر پیش میرود، قصه زندگی آنها پررنگتر میشود. چرا تصمیم گرفتید روی این قصه حاشیهای بیش از اندازه تمرکز کنید؟
-در مجموعه "سالهای مشروطه" قرار بود 70 سال از تاریخ معاصر را روایت کنم، بنابراین باید حلقههای اتصال میداشتم، به همین دلیل قصه امینه و اصلان را قرار دادم. ما از سه سالگی تا 70 سالگی آنها را در قصه میبینیم. در واقع این دو نفر نقش حلقههای اتصال را ایفا میکنند ، وقایع تاریخی هم مورد بررسی قرار میگیرد. زندگی این دو نفر مستند تاریخی نیست، بلکه زاییده ذهن من است تا بتوانم به بخش دراماتیک کار هم اضافه کنم.
*در مجموع چقدر در مجموعه "سالهای مشروطه" وفادار به مستندات تاریخی بودید؟
-همیشه در ساخت کارهای تاریخی سعی میکنم تا جایی که میتوانم به مستندات تاریخی وفادار باشم، چرا که نمیتوان به تاریخ خیانت کرد. مخالف تحریف تاریخ هستم. مسلماً وقتی اثر تاریخی قرار است خلق شود باید از درام استفاده کرد و من سعی کردم تاریخ را دراماتیزه کنم، نه تحریف.
*شما 160 سال تاریخ ایران را در مجموعههای "پدر خوانده"، "عمارت فرنگی" و "سالهای مشروطه" روایت کردید. چرا این پروسه را از زمان پهلوی دوم شروع کردید و بعد عقبگرد کردید؟
-به هر حال این یک تریلوژی بود که قصد داشتم کار کنم. در ابتدا آمادگی ما برای مقطع پهلوی دوم بیشتر و شرایط مهیاتر بود. به همین دلیل در ابتدا آن دو مجموعه را کار کردم و در بخش سوم ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه و زمان صدارت امیرکبیر تا انقلاب مشروطه را به تصویر کشیدم.
*خودتان این سه مجموعه را چطور ارزیابی میکنید؟
- مخاطبان از مجموعههای "پدرخوانده" و "عمارت فرنگی" استقبال زیادی کردند. فکر میکنم در اطلاعرسانی آن دوره از تاریخ موفق بودم. البته بخشی از موفقیت این مجموعهها به خاطر جنجالسازیاش برمیگردد. باید پخش مجموعه "سالهای مشروطه" هم به پایان برسد تا ببینم مخاطبان تا چه حد این مجموعه را پسندیدند.
*نگارش فیلمنامه مجموعه "سالهای مشروطه" چقدر طول کشید و از چه منابع تاریخ استفاده کردید؟
- نگارش حدود پنج ماه و اندی طول کشید. البته قبل از شروع تصویربرداری فیلمنامه را کامل و بعد تولید را شروع کردم. من در کنار فیلمسازی کار پژوهش هم انجام دادم و در تاریخ معاصر غرق شدم. برای این پروژه هم از منابع تاریخی زیادی بهره بردم . مثلاً از کتاب "امیرکبیر و ایران" به نویسندگی فریدون آدمیت، کتاب امیرکبیر مرحوم حسین ملکی، کتاب مشروطه مشروعیت آیتالله شیخ فضل الله نوری، کتاب تاریخ بیداری ایرانیان و .... استفاده کردم . البته تعداد منابع مورد استفاده من به حدی زیادی بود که نتوانستم همه آن را در تیتراژ بیاورم.
*درباره انتخاب بازیگران مجموعه "سالهای مشروطه" بگویید. در این مجموعه از بازیگرانی بهره بردهاید که در کارهای قبلیتان نیز حضور داشتند؟
- من همیشه با گروه خودم کار میکنم. معمولاً تعداد خاصی از بازیگران هم در آثارم حضور دارند، چرا که همدیگر را میفهیم و در کار راحتتر هستیم. دکتر محمد صادقی علاوه بر اینکه فردی تحصیل کرده است، بازیگر خوبی هم هست. از بازی همه بازیگران پروژه خیلی راضی هستم. از سوی دیگر وقتی با گروه خودم کار میکنم آنها به شیوه کار من آشنا هستند و میدانند دقیقاً چه چیز را میخواهم.
*درباره تیتراژ متفاوت این مجموعه بگویید که علاوه بر شنیدن موسیقی سنتی تصاویر مینیاتوری هم دیده میشود؟
-تیتراژ این مجموعه را ساسان توکلی فارسانی ساخته که قبلاً هم تیتراژ مجموعه "عمارت فرنگی" را کار کرده بود. برای ساخت تیتراژ مجموعه "سالهای مشروطه" از او خواستم تا سر لوکیشن بیاید. او هم از سرامیکها و تابلوهای مینیاتوری در میراث فرهنگی عکسبرداری و بر اساس آن تیتراژ را طراحی کرد. البته در مجموع همه عوامل برای تهیه این پروژه زحمت زیادی کشیدند.
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گفتگو: فاطمه عودباشی
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