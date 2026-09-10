به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، در پی انتشار مطالبی درباره توقف فروش بلیت نمایش «قبض روح» به کارگردانی علی احمدی، روابط عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی به اطلاع می‌رساند توقف فروش بلیت این نمایش در بازه زمانی حدود ساعت ۱۷ تا ۲۱، به هیچ عنوان به معنای توقیف یا لغو اجرای اثر نبوده است.

فرآیند بررسی، بازبینی و صدور مجوزهای مربوط به این نمایش در دوره مدیریت پیشین شورای نظارت و ارزشیابی انجام شده و هیچ تصمیمی مبنی بر توقیف این نمایش اتخاذ نشده است.

بسته شدن موقت فروش بلیت صرفاً ناشی از یک نقص سیستمی در فرآیند ثبت مجوز و هم‌زمانی آن با تغییر مدیریت شورا بوده است. این مشکل با پیگیری‌ شورای ارزشیابی‌ و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی به سرعت‌ برطرف شد و فروش بلیت نمایش از سر گرفته شده‌ است.

در حال حاضر فروش بلیت نمایش «قبض روح» بدون هیچ محدودیتی در دسترس است و اجرای آن نیز طبق برنامه ادامه خواهد داشت.