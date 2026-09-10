عارف حاتمی کارگردان مستند «میناو» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این مستند توضیح داد: مستند «میناو» سال گذشته در جشنواره «سینماحقیقت» حضور داشت و در ایام وقوع سیل ساخته شد. این مستند روایتگر زندگی مردم روستای میناو در حاشیه اهواز است که به دلیل وقوع سیل مجبور میشوند خانه خود را ترک و مدتی در یک قطار باری زندگی کنند و در واگن قطار به زندگی ادامه دهند.
روایتی از زندگی مردم سیلزده در واگنهای قطار
وی ادامه داد: ما در این دوران در حال امدادرسانی به روستاها و مناطق مختلف بودیم. روز هفدهم سیل بود که به روستایی رفته بودیم و دیدم که مردم در قطار زندگی میکنند. این صحنه برایم جالب بود و تصمیم گرفتم روز بعد با تجهیزات بیایم و کار فیلمبرداری را شروع کنم. دوستی داشتم که عکاس بود و زحمت فیلمبرداری را کشید. روز بعد دیدیم که چون سطح آب کمی پایین رفته بود اکثر اهالی در حال بازگشت به خانههایشان هستند، آنها خانههایشان را تمیز میکردند تا زندگی دوباره جریان پیدا کند. به همین دلیل مجبور شدیم فقط همان یک روز را فیلمبرداری کنیم.
حاتمی اظهار کرد: نکته بسیار خوب ماجرا این بود که مردمی که دچار سیل شده بودند، با وجود زندگی سخت و مشکلاتی که داشتند، در عین حال امید به ادامه زندگی در آنها بسیار پررنگ بود و زندگی همچنان جریان داشت. در آن شرایطِ بسیار بد، میبینیم آن قطار و سازه آهنی بزرگ که همیشه در حال حرکت بوده و روی ریل جریان داشته است، از حرکت ایستاده است؛ اما روند زندگی مردم همچنان جریان دارد و در نهایت هم قطار دوباره به حرکت برمیگردد.
تریبونی برای دیده شدن برخی آثار مستند وجود ندارد
این کارگردان با اشاره به شرایط دشوار تولید عنوان کرد: شرایط بسیار بد بود. ما برای گرفتن پلانها هیچ فضای خالیای نداشتیم. تنها فضای خالی ما، خود قطعات ریل قطار و ریل دوم که در کنار خط آب قرار داشت، بود. تمام اطراف و ۲ طرف قطار را آب گرفته بود؛ یعنی فضای ما حدودا شش یا هفت متر بیشتر نبود که کلاً شامل ۲ ریل قطار میشد. این فضا هم فقط چون نسبت به بقیه مناطق ارتفاع بلندتری داشت زیر آب نرفته بود، وگرنه قسمتهای پایینتر را آب گرفته بود و به همین دلیل مسیر ریل قطع شده بود. از نظر صدا هم نمیتوانستیم هیچ صدایی را ضبط کنیم. به دلیل روشن بودن موتورهای برق، ژنراتورهای بسیار بزرگ و پمپهای آب، صدای بسیار عجیبی در محیط وجود داشت که مانع ضبط صدا میشد. ما حتی صدای صحبت کردن یکدیگر را هم نمیتوانستیم به راحتی بشنویم. مجبور شدیم فقط پلانها را بگیریم و در نهایت توانستیم یک فیلم کمدیالوگ و تا حدودی ساکت بسازیم.
حاتمی در پایان درباره وضعیت اکران مستند «میناو» بیان کرد: برای مساله اکران منتظر جشنواره هستیم تا ببینیم درخواستی میدهند یا خیر. اینکه مردم و مسئولان با مشکلات آن ناحیه آشنا شوند، اتفاق بسیار خوبی است اما متاسفانه شرایط اکران خوبی برای این دست آثار نداریم و تریبونی برای ما وجود نداد. پخش کار فقط از طریق جشنواره امکانپذیر است و خود جشنواره «سینماحقیقت» میآید و در دو یا سه شهر اکران میگذارد و تمام میشود. برای تلویزیون هم اقدام نکردهایم. این روزها مشغول انجام پروژه دیگری هستم که هنوز آماده نشده است و ترجیح میدهم از آن صحبت نکنم.
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