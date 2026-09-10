۲۱۴ روستای مازندران به اینترنت پرسرعت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اعزی شامگاه چهارشنبه در جلسه کنترل پروژه توسعه ارتباطات روستایی از پایان عملیات اجرایی طرح‌های ارتباطی منطقه کوهدشت شهرستان میاندرود خبر داد.

وی با اشاره به توقف حدود سه‌ساله این پروژه‌ها اظهار کرد: با پیگیری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران و همکاری مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای تلفن همراه، عملیات اجرایی پروژه‌های ارتباطی این منطقه از سر گرفته شد و به مرحله بهره‌برداری رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران افزود: در قالب این طرح، ۲۵ کیلومتر فیبر نوری در منطقه کوهدشت اجرا شد که با بهره‌برداری از آن، بستر انتقال پایدار و ایمن برای پنج سایت تلفن همراه فراهم شده است.

اعزی ادامه داد: با اجرای این پروژه، هفت روستای منطقه با جمعیتی بالغ بر ۱۹۰ خانوار به اینترنت پرسرعت همراه با کیفیت مناسب دسترسی پیدا کردند.

وی با بیان اینکه اعتبار این پروژه‌ها از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) تأمین شده است، گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار وارمی و جناسم که پیش از این از بستر مناسب ارتباطی و اینترنت پرسرعت برخوردار نبودند نیز به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران اعتبار هزینه‌شده برای تکمیل و راه‌اندازی این پروژه‌ها را بیش از ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی می‌تواند دسترسی مردم به خدمات الکترونیکی، آموزشی، اقتصادی و خدمات دولت هوشمند را تسهیل کند.

اعزی همچنین با اشاره به توسعه دسترسی روستاهای استان به اینترنت پرسرعت اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، ۲۱۹ روستای بالای ۲۰ خانوار در مازندران به اینترنت پرسرعت همراه با کیفیت متصل شده‌اند.

وی تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ارتباطی و توسعه زیرساخت‌های ارتباطات روستایی با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم با گسترش عادلانه دسترسی به خدمات فناوری اطلاعات، زمینه کاهش شکاف دیجیتال و تقویت ظرفیت‌های مناطق روستایی استان فراهم شود.