کیفیت هوای مشهد در اکثر مناطق ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه شاخص کیفیت لحظهای هوای مشهد با عدد ۸۰ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد، اما در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۱۹ در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا در اکثر مناطق وضعیت نارنجی را نشان میدهد و خیام شمالی هم به عنوان آلودهترین منطقه از نظر کیفیت هوا در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه افراد قرار دارد.
در این شرایط به شهروندان محترم «به ویژه» زنان باردار، افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه میشود حتیالامکان از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری فرمایند.
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