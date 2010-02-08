  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۴۳

کشتی جام تختی - اصفهان

غایبان شانس حضور در مسابقات روسیه و هند را ندارند

غایبان شانس حضور در مسابقات روسیه و هند را ندارند

با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد، غایبان رقابتهای جام تختی شانسی برای حضور در رقابتهای جام جهانی و قهرمانی آسیا ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشتی گیران غایب رقابتهای کشتی آزاد جام تختی در اصفهان شانس حضور در رقابتهای جام جهانی روسیه و قهرمانی آسیا در هند را نخواهند داشت.

96 کشتی گیر داخلی مجوز حضور در رقابتهای کشتی آزاد جام تختی که روزهای 29 و30 بهمن ماه در اصفهان برگزار می شود را خواهند داشت.

این در حالی است که زمزمه غیبت برخی کشتی گیران نامدار نظیر فردین معصومی در جام تختی به گوش می رسد.

رقابتهای جام جهانی روسیه اواسط اسفندماه و رقابتهای قهرمانی آسیا اردیبهشت ماه در هند برگزار می شود.

کد مطلب 1031770

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها