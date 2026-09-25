الزیدی: امنیت خاورمیانه بدون حل عادلانه بحران فلسطین ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که عراق به دنبال آن است که تأثیر خود را به عنوان یک قدرت اقتصادی فعال در منطقه و پلی برای گفتگو و همکاری، اعمال کند.
الزیدی ادامه داد: دیدگاه ما در این مرحله، بازگرداندن اقتدار قانون و تقویت نهادهای دولتی است.
وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد که امنیت خاورمیانه بدون رسیدن به راه حل عادلانه برای بحران فلسطین ممکن نیست.
نخستوزیر عراق خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم که دولت تنها تصمیم گیرنده در زمینه صلح و جنگ باشد و سلاح در دست نهادهای قانونی آن باقی بماند.
الزیدی گفت که با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی در عراق، دولت روابط خود با شرکای راهبردی را به سمت همکاری اقتصادی و توسعهای سوق میدهد.
الزیدی در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل تصریح کرد که از همه طرفها میخواهد که مرزها را کنترل کرده، خلأها را برطرف کنند و از شکلگیری بسترهای تغذیه افراطگرایی جلوگیری نمایند.
الزیدی ابراز داشت: دولت ما در حال مبارزه با فساد است و ما برای ارتقای بهرهوری عملکرد و بهبود خدمات تلاش میکنیم.
وی ادامه داد: ما در تلاشیم تا تمام تخصصها و تجربیات موفق را در مسیر جهش اقتصادی و مالی عراق به کار گیریم. ما در تلاشیم تا عراق را به یک شریک اقتصادی فعال در منطقه تبدیل کنیم. ما نقشه راه مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و ایجاد مشارکتهای مؤثر با بازار جهانی ترسیم کردهایم.
الزیدی افزود که دولتش طرحی بلندپروازانه برای افزایش تولید نفت خام متناسب با اهداف توسعهای عراق خود تدوین کرده است.
وی امنیت کشورها و شکوفایی صلح را مسئولیتی مشترک خواند و تصریح کرد: ما دستان خود را بر اساس احترام به حاکمیت، عدم دخالت و حسن همجواری به سوی همه دراز میکنیم.
الزیدی با اشاره به اینکه عراق در حال کار بر روی تنوعبخشی به مبادی صادرات نفت و مسیرهای عرضه آن است، گفت: ما از تلاشها برای عبور تجارت از مسیر عراق با اعطای تسهیلات گسترده حمایت میکنیم.
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