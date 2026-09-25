توقف فروش بلیت پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در پی توقف پروازهای نجف اشرف از صبح امروز، این سازمان به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده است نمایش و فروش بلیت این مسیر برای امروز و روزهای آینده تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

بر اساس این ابلاغ، شرکت‌های هواپیمایی موظف‌اند وجوه بلیت پروازهای تعلیق‌شده را در اسرع وقت و به‌طور کامل، بدون کسر جریمه، به مسافران بازگردانند.

همچنین با توجه به حضور مسافران در فرودگاه‌های دو کشور، از شرکت‌های هواپیمایی خواسته شده است برای تسهیل جابه‌جایی مسافران، نسبت به برنامه‌ریزی و انجام پروازهای داخلی به فرودگاه‌های مرزی ایران و بالعکس اقدام کنند تا امکان ادامه سفر یا بازگشت مسافران فراهم شود.

سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اعلام کرده است مجوز پروازهای داخلی مورد نیاز در این زمینه بلافاصله صادر خواهد شد و هماهنگی‌های لازم برای تخصیص اسلات فرودگاهی نیز انجام می‌شود.

بر این اساس، به مسافرانی که قصد سفر به عراق، به‌ویژه نجف اشرف، دارند توصیه می‌شود تا اطلاع ثانوی و اعلام رسمی رفع تعلیق پروازها، از خرید بلیت این مسیر خودداری کنند.

آخرین وضعیت پروازها و نحوه جابه‌جایی مسافران از سوی مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی خواهد شد.