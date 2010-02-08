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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۸:۳۶

فرهنگسراها برای اجرای تئاتر بودجه مستقل می‌گیرند

فرهنگسراها برای اجرای تئاتر بودجه مستقل می‌گیرند

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به نقش نظارتی مرکز در سال 89 از اختصاص بودجه مستقل برای تولید و اجرای تئاتر در سطح فرهنگسراهای شهر تهران خبر داد.

شهرام کرمی درباره برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 89 به خبرنگار مهر گفت: طبق سیاست‌گذاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار شده 40 درصد فعالیت‌های مرکز هنرهای نمایشی سازمان به مناطق واگذار شود. یعنی مرکز تنها نقش نظارتی خواهد داشت و فرهنگسراهای مناطق به تولید و اجرای تئاتر می‌پردازند.

وی افزود: در هر منطقه کارشناس‌های هنری سازمان و مرکز حضور دارند و از سال آینده وظایف برنامه‌ریزی برای تولید و اجرای تئاتر به این کارشناسان محول می‌شود. این امر باعث می‌شود که مناطق از پتانسیل‌های خود استفاده کنند و نقش کارشناسان هنری ما نیز پر رنگ‌تر شود.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأکید کرد: سال آینده سیاست‌گذاری ما در جهت حمایت‌ از گروه‌های جوان تئاتر در سطح مناطق است. همچنین استفاده از قالب‌های طنز جهت تولید و اجرای برنامه‌های ویژه برای خانواده‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گسترش مدارس تئاتر در سطح فرهنگسراها از جمله برنامه‌های ما در سال 89 هستند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های ما در سال 89 به گونه‌ای سیاست‌گذاری شده تا فرهنگسراها فعالیت‌ جدی و مؤثری در زمینه برگزاری جشنواره‌ها و تولید و اجرای تئاتر داشته باشند. ضمن اینکه هر منطقه برای تولید و اجرای تئاتر دارای بودجه‌ای مستقل می‌شود.

کرمی با اشاره به پر رنگ‌تر شدن نقش نظارتی مدیریت‌ هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 89 گفت: ما هم سعی می‌کنیم برنامه‌ ریزی‌های لازم برای تولید و اجرای چند نمایش حرفه‌ای و فاخر را داشته باشیم و بودجه‌ مورد نظر برای آن‌ها را جذب کنیم. همچنین برنامه‌ ریزی لازم جهت برگزاری مناسب و با کیفیت‌تر جشنواره‌های موضوعی تئاتر سازمان نظیر "بانوان"، "کانون‌های نمایش" و چهارمین جشنواره کودک و تئاتر را در سیاست‌گذاری سال آینده مرکز داریم.

کد مطلب 1031865

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