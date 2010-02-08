شهرام کرمی درباره برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 89 به خبرنگار مهر گفت: طبق سیاست‌گذاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار شده 40 درصد فعالیت‌های مرکز هنرهای نمایشی سازمان به مناطق واگذار شود. یعنی مرکز تنها نقش نظارتی خواهد داشت و فرهنگسراهای مناطق به تولید و اجرای تئاتر می‌پردازند.



وی افزود: در هر منطقه کارشناس‌های هنری سازمان و مرکز حضور دارند و از سال آینده وظایف برنامه‌ریزی برای تولید و اجرای تئاتر به این کارشناسان محول می‌شود. این امر باعث می‌شود که مناطق از پتانسیل‌های خود استفاده کنند و نقش کارشناسان هنری ما نیز پر رنگ‌تر شود.



مدیر مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأکید کرد: سال آینده سیاست‌گذاری ما در جهت حمایت‌ از گروه‌های جوان تئاتر در سطح مناطق است. همچنین استفاده از قالب‌های طنز جهت تولید و اجرای برنامه‌های ویژه برای خانواده‌ها، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گسترش مدارس تئاتر در سطح فرهنگسراها از جمله برنامه‌های ما در سال 89 هستند.



وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های ما در سال 89 به گونه‌ای سیاست‌گذاری شده تا فرهنگسراها فعالیت‌ جدی و مؤثری در زمینه برگزاری جشنواره‌ها و تولید و اجرای تئاتر داشته باشند. ضمن اینکه هر منطقه برای تولید و اجرای تئاتر دارای بودجه‌ای مستقل می‌شود.



کرمی با اشاره به پر رنگ‌تر شدن نقش نظارتی مدیریت‌ هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در سال 89 گفت: ما هم سعی می‌کنیم برنامه‌ ریزی‌های لازم برای تولید و اجرای چند نمایش حرفه‌ای و فاخر را داشته باشیم و بودجه‌ مورد نظر برای آن‌ها را جذب کنیم. همچنین برنامه‌ ریزی لازم جهت برگزاری مناسب و با کیفیت‌تر جشنواره‌های موضوعی تئاتر سازمان نظیر "بانوان"، "کانون‌های نمایش" و چهارمین جشنواره کودک و تئاتر را در سیاست‌گذاری سال آینده مرکز داریم.