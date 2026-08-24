فرماندهان نظامی صنعا: یمن جهنم اشغالگران خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، محمد ناصر العاطفی وزیر دفاع و یوسف حسن لمدانی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن در پیام تبریک به «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن به مناسبت فرارسیدن میلاد پیامبر اسلام(ص) اعلام کردند: نیروهای مسلح در تمامی تشکیلات و یگان‌های خود در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.

وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن افزودند: نیروهای مسلح در آمادگی کامل برای انجام هرگونه دستور فرماندهی که به تشخیص شما بتواند معادلات نبرد را تغییر دهد، قرار دارند.

فرماندهان یمنی تصریح کردند: دشمن سعودی، صهیونیستی-آمریکایی و مزدوران آنها باید بدانند که معادلات گذشته دیگر از بین رفته است.

وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن افزودند: کشور یمن که [در گذشته] دشمنان آن را محاصره کرده بودند، امروز خود به محاصره‌کننده و موجب هراس آنها تبدیل شده است.

این فرماندهان یمنی با بیان این که "گزینه‌های بازدارندگی، به فضل الهی، در اختیار ماست"، افزودند: هرگونه اقدام احمقانه دشمنان یا مزدوران و فریب‌خوردگان آنها با طوفانی از آتش پاسخ داده خواهد شد که پس از این اقدامات تنها ماحصل دشمن، پشیمانی خواهد بود.

وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن خطاب به عربستان اعلام کردند: معادلات تغییر کرده است و یمن با توجه به مظلومیت و عادلانه بودن آرمان خود، اکنون ابزارهای تخریبی در اختیار دارد که موجب خواهد شد دشمنان بهای سنگینی بپردازند.

فرماندهان ارشد یمنی افزودند: هیچ جایی برای عقب‌نشینی یا سازش وجود ندارد و فریب‌خوردگان باید درخواست رهبری یمن استفاده کنند، چرا که آینده متعلق به یمن آزاد و مستقل و نه وابستگان [به کشوری بیگانه] است.

مقامات ارشد نظامی یمن همچنین هشدار دادند که هرگونه ماجراجویی جدید برای دور زدن حقوق یمنی ها با بازدارندگی نظامی روبه رو خواهد شد؛ بازدارندگی‌ که معادلات منطقه را به‌طور کامل تغییر خواهد داد.

وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که آنها در مسیری که رهبری عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصارالله برای آنها ترسیم کرده است، حرکت می کنند.

آنها بار دیگر به طرف های خارجی هشدار دادند که نظامیان یمنی برای ورود به نبردی فراگیر که تا تحقق پیروزی آشکار، به خواست خدا، متوقف نخواهد شد، در آمادگی کامل هستند.

وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح یمن تأکید کردند: نیروهای ما تمامی تحرکات دشمن را زیر نظر دارند و انگشتانمان روی ماشه است.

فرماندهان ارشد یمنی در پایان تصریح کردند که یمن از این پس عرصه کشمکش‌ نخواهد بود، بلکه گوری برای هر توطئه‌گر و جهنمی برای هر اشغالگر خواهد بود.