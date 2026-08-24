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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵

شب های دلدادگی شهر زاهدان به ایستگاه ۱۷۷ رسید

شب های دلدادگی شهر زاهدان به ایستگاه ۱۷۷ رسید

زاهدان - مردم شهر زاهدان در صد و هفتاد و هفتمین شب از شهادت رهبر شهید اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6926705

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