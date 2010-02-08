نیروگاه 50 مگاواتی گازی غرب مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، این پروژه که عملیات اجرایی آن سال 1387 آغاز شده، با صرف اعتباری معادل 242 میلیارد ریال با مشخصات فنی شامل احداث دو واحد نیروگاه گازی 25 مگاواتی به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل برق منطقه ای استانهای مازندران و گلستان در مراسم افتتاح این پروژه تامین انرژی مورد نیاز مشترکین غرب مازندران و بهبود ولتاژ شبکه برق منطقه را از اهداف و اثرات اجرایی پروژه فوق عنوان کرد.

سید محمد هاشمی افزود: به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر از 101 پروژه در دست اجرا در استانهای مازندران و گلستان با برآورد هزینه بالغ بر 511 میلیارد تومان، 17 پروژه با مبلغ 61 میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

به گفته وی در این ایام عملیات اجرایی 10 پروژه با صرف 100 میلیارد تومان اعتبار نیز آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، وزیر نیرو پس از افتتاح نیروگاه 50 مگاواتی گازی غرب مازندران تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بابلسر را افتتاح خواهد کرد.